Больные с омикрон вариантом на 40% реже попадают в больницу

Сразу два свежих исследования, охватывающих тысячи заболевших из Великобритании, показали, что зараженные омикрон вариантом гораздо реже нуждаются в медицинской помощи и госпитализации, по сравнению с инфицированными дельта-штаммом. Однако общее число инфицированных постоянно растет, это может опять привести к перегрузке системы здравоохранения.В первом исследовании ученые проанализировали данные 325 тысяч случаев заболевания коронавирусом в первой половине декабря в Англии. На омикрон пришлось всего 56 тысяч, но эти данные уже можно считать достаточно репрезентативными. Больные с омикроном на 40% реже попадают в больницы и на 20% реже обращаются за медицинской помощью, чем больные дельта-штаммом.Второе исследование было проведено в Шотландии. Ученые из Эдинбургского университета изучили данные 24 тысяч человек и обнаружили, что при омикроне риск госпитализации на две трети ниже, чем при дельте. Стоит отметить, что большинство случаев омикрона в Шотландии пришлось на молодых людей от 20 до 39 лет, чьи риски заболеть тяжелой формой коронавируса ниже, чем у старшего поколения.Несмотря на данные о более легком течении омикрона, по сравнению с дельтой, ученых настораживает то, с какой скоростью этот штамм передается. По всей Европе до и после католического Рождества вводятся новые ограничения из-за стремительного распространения инфекции.Рост числа случаев заражения омикроном и другими штаммами ставит системы здравоохранения Европы на грань краха — об этом предупредил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он сказал, что надвигается «новый шторм», и правительствам следует приготовиться к значительному увеличению числа случаев коронавируса.В связи с угрозой Германия и Португалия закрывают ночные клубы и запрещают собираться более чем по 10. Финляндия, Швеция и Нидерланды закрывают бары кафе и рестораны пораньше.