Эксперт рассказал, как проверить подлинность икры с помощью воды

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Экспертный совет маркетолога Владимира Козлова: для проверки красной икры на подлинность нужно использовать горячую воду.Такой популярный на новогоднем российском столе продукт, как красная икра, в наши дни активно подделывается. Эксперт рассказал, как проще проверить подлинность изысканной закуски с помощью воды.«Растворите икринку в горячей воде. Подделка просто растает», - цитирует Козлова «МИР 24».Маркетолог подтвердил, что сегодня риск купить красную икру, которая не будет отличаться подлинностью, действительно существует. Признал специалист и тот факт, что данный продукт может подделывать так, что его крайне трудно отличить от оригинального. По словам Владимира Козлова, качественная икра не станет дешево стоить, и приобретать ее нужно в проверенных торговых точках.