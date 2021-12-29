Эксперт рассказал, как проверить подлинность икры с помощью воды
Такой популярный на новогоднем российском столе продукт, как красная икра, в наши дни активно подделывается. Эксперт рассказал, как проще проверить подлинность изысканной закуски с помощью воды.
«Растворите икринку в горячей воде. Подделка просто растает», - цитирует Козлова «МИР 24».
Маркетолог подтвердил, что сегодня риск купить красную икру, которая не будет отличаться подлинностью, действительно существует. Признал специалист и тот факт, что данный продукт может подделывать так, что его крайне трудно отличить от оригинального. По словам Владимира Козлова, качественная икра не станет дешево стоить, и приобретать ее нужно в проверенных торговых точках.
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