Главные новогодние опасности: первая помощь и возможные ошибки

Пробка попала в глаз, петарда взорвалась в руках, гирлянда ударила током... Травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Юрий Глазков рассказал о первой помощи при самых распространённых несчастных случаях на новогодних каникулах.Обморозили щёки или руки на прогулкеЧто делать:Определите степень поражения. Если кожа покраснела или побагровела, достаточно согреть поражённую область (тёплым дыханием, шарфом) и отправить пострадавшего домой. Если же кожные покровы побелели, утратили чувствительность и подвижность, срочно нужен врач.Если в ближайшее время до врача не добраться, начинайте оказывать первую помощь. Поместите человека или пострадавшую часть тела в тёплую воду. Изначальная температура воды — 25 градусов. Затем её следует постепенно довести до 35—40 градусов.Дайте пострадавшему но-шпу (дротаверин) или папаверин, чтобы улучшить микроциркуляцию тканей. Чтобы облегчить боль и избежать образования тромбов, дайте ему таблетку аспирина (ацетилсалициловой кислоты).Если человек ощущает сильную боль, а на коже появились пузыри, немедленно везите его в больницу. Возможны тяжёлые воспалительные процессы, вплоть до гангрены с последующей ампутацией конечностей.Возможные ошибки:использование народных методов (грелки, синие лампы, потоки горячего воздуха, холодная вода, растирание спиртом или водкой). Они могут дать непредсказуемые результаты;прекращение отогревания человека, как только ему станет больно. Болевой синдром — нормальная реакция. Держать отмороженную часть тела в тёплой воде нужно 20—40 минут;укутывание замёрзшей части тела вместо обработки тёплой водой. Это лишь увеличивает поражение тканей;использование горячей воды. У человека с обморожением снижена чувствительность кожи, поэтому он может получить ожоги и даже не ощутить этого.Петарда взорвалась в рукахЧто делать:Обработать поражённую область снегом сразу же после ожога.Наложить повязку. Желательно с использованием антибактериальной мази, например с левомеколем.Обратиться к врачу.Возможные ошибки:не охладить обожжённую поверхность. Если в первые же секунды вы не опустите руку в снег, время температурного воздействия на ткани увеличится, повреждения будут более обширными и глубокими;отказ от обращения к врачу при появлении волдырей. Возможны тяжёлые воспалительные процессы с присоединением вторичной бактериальной инфекции.Отравились некачественным алкоголемЧто делать:Главное — вовремя понять, что человек не просто «перебрал». Отравление суррогатами и обычная алкогольная интоксикация имеют схожие симптомы — тошнота, рвота, нечёткость зрения, угнетённость сознания. Заподозрить неладное нужно, если ухудшилось состояние всех, кто пил из этой бутылки, или если человек один пил из неё и ему единственному из присутствующих резко стало плохо.При отравлении некачественным алкоголем самостоятельно спасти человека невозможно. Нужно вызывать скорую помощь.В ожидании врачей следует постараться вызвать у больного рвоту, чтобы избежать попадания остатков токсического вещества в кровь.Возможные ошибки:давать человеку сорбенты, включая активированный уголь;промывать желудок;поить пострадавшего травяными отварами, растительным маслом или другим средствами «по бабушкиному рецепту»;поить человека водкой. Возможно, вы слышали, что это помогает при отравлении метиловым спиртом. Но это может быть отравление изопропиловым спиртом, этиленгликолем, диэтиленгликолем и рядом других веществ. В конце концов, это может быть обыкновенное алкогольное отравление;уложить человека спать, чтобы «оклемался». Такой подход может закончиться смертью больного вследствие угнетения дыхания или гипогликемии (чрезмерного снижения уровня сахара в крови).Поскользнулись и неудачно упалиЧто делать:Оценить симптомы. Обязательно нужно обратиться к врачу, если есть потеря сознания (даже кратковременная), деформация суставов или конечностей (это может свидетельствовать о вывихах), боль при движениях, крупная гематома, сопровождающаяся резкой болезненностью и припухлостью тканей, повреждения на лице (в первую очередь нужно осмотреть нос и челюсти), открытая рана с кровотечением.При необходимости нужно оказать первую помощь. При этом нежелательно менять положение тела пациента, следует иммобилизовать повреждённую конечность. При подозрении на перелом — привязать к конечности доску, кусок фанеры или другой твёрдый предмет, при открывшемся кровотечении следует наложить давящую повязку, при ушибе мягких тканей можно приложить снег, чтобы уменьшить гематому, при носовом кровотечении — засунуть в ноздри куски ваты. Голову пациент должен держать ровно или чуть наклонить вперёд.Возможные ошибки:отказ от визита к врачу при подозрении на перелом или вывих;отказ от визита к врачу при открытой ране. Есть риск занести инфекцию. Могут остаться большие рубцы, если не наложить швы;попытка самостоятельного вправления вывихов;попытка остановить носовое кровотечение запрокидыванием головы назад.Пробка от шампанского прилетела в глазЧто делать:Осмотреть глаз пострадавшего и выяснить, нужна ли помощь врача. Если зрение несильно пострадало, наблюдается лишь небольшой отёк и появилась кровь в глазу, можно обойтись без офтальмолога.На глаз нужно наложить холодный компресс.Внутрь или наружно (глазные капли) применяются нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, индометацин, ацетилсалициловая кислота) или глюкокортикоиды (капли с дексаметазоном). Они позволяют уменьшить отёк.Для профилактики инфекции нужно как можно скорее начать использовать антибиотики (капли с офлоксацином).Если наблюдаются разрывы, в глазу что-то застряло или есть открытые повреждения глазного яблока, следует доставить пострадавшего в больницу.Возможные ошибки:промывание глаза водой;трение повреждённого глаза руками;отказ от немедленного визита к врачу в случае значительного повреждения глазного яблока.Скатились с горки, врезались в дерево и ударились головойЧто делать:Осмотреть пациента. Если он хорошо себя чувствует, не терял сознание и отделался только шишкой на голове, отправить его домой. К ушибленному месту приложить холод.Отправить пациента в больницу, если есть сильная головная боль, головокружение, сонливость или угнетение сознания, деформация костей черепа, очаговые неврологические симптомы (нарушение речи, параличи, эпилепсия, галлюцинации, потеря памяти), нарушение координации, невозможность удержать равновесие, кровотечения из повреждённых тканей головы, любые другие опасные симптомы.Возможные ошибки:недостаточная настороженность при лёгких неврологических симптомах — нарушение подвижности конечности, ощущение ползания мурашек по коже, нарушение подвижности глаза. Без врачебной помощи состояние больного может ухудшиться;изменение положения тела пациента. Если человек потерял сознание, не стоит пытаться посадить его, перевернуть. Стоит вызвать скорую и помочь пострадавшему не замёрзнуть до её прибытия, накрыв одеждой или пледом;попытки расшевелить человека. Нельзя бить его по щекам, чтобы он очнулся, ставить на ноги и заставлять куда-то идти. Если он не понимает, где находится, и слабо реагирует на раздражители, это свидетельствует об опасной черепно-мозговой травме.Подавились за праздничным столомЧто делать:Оценить, насколько заблокированы дыхательные пути. Если человек кашляет, не нужно его трогать. Он справится без вашей помощи.Если дыхание остановилось, человек не может говорить и кашлять, нужно ударить его несколько раз по спине, между лопаток, открытой ладонью, в направлении вверх.Если это не помогло вытолкнуть еду, нужно обхватить пострадавшего сзади. Удерживая его, следует несколько раз сильно нажать на верхнюю часть живота, двигая руками в направлении вверх.Если человек потерял сознание, уложите его на спину. Необходимо совершать те же движения, только в положении лёжа — пытаться вытолкнуть пищу из дыхательных путей, надавливая на живот.Не факт, что оказываемая вами первая помощь будет эффективной. Поэтому пока вы проводите реанимационные мероприятия, другой человек должен уже набирать номер скорой помощи. Важна каждая минута. Если удастся оказать помощь своими силами, вы успеете отменить вызов.Возможные ошибки:удары по спине, если человек кашляет, дышит и разговаривает. Даже самый плохой кашель выталкивает пищу из дыхательных путей лучше, чем самые правильные удары между лопаток;попытки сделать искусственное дыхание. Если перекрыты дыхательные пути, вы только потеряете время;вызов скорой помощи только через несколько минут безуспешной реанимации.Сильно порезались на кухнеЧто делать:В большинстве случаев достаточно приложить ткань и сильно прижать к месту пореза. Кровь остановится довольно быстро, если нет заболеваний, связанных с нарушением её коагуляции (свёртыванием). Чтобы ускорить процесс, можно приложить лёд.Если наблюдается сильное венозное кровотечение (медленно вытекающая тёмная кровь), необходимо наложить жгут ниже уровня повреждения. Например, если перерезана локтевая вена, жгут накладывают на предплечье.Иногда можно обойтись без жгута. Кровотечение останавливается при максимальном сгибании руки в локтевом суставе и её фиксации к плечу.При артериальном кровотечении кровь течёт толчками и имеет алый цвет. Сосуд можно пережать пальцем, если вы сумеете его найти, а затем наложить жгут выше уровня поражения.После наложения жгута следует отправиться в больницу. Обязательно нужно записать время, когда вы его наложили.Возможные ошибки:наложение жгута на голое тело приводит к повреждению кожи;слишком сильное затягивание жгута. Может привести к травме мягких тканей;слишком долгое использование жгута (больше двух часов) становится причиной отмирания тканей вследствие кислородного голодания;плохо закреплённый жгут. Кровотечение может возобновиться;наложение жгута без показаний к его использованию. Небольшое капиллярное кровотечение остановится и так, за счёт образования тромбов.Гирлянда ударила токомЧто делать:Если человек всё ещё держится за оголённый провод, нужно схватить пострадавшего за одежду и оттащить от источника напряжения. Ещё один способ — перерубить провод или вытащить гирлянду из розетки.Если воздействие тока не было длительным, человек не потерял сознание, он хорошо себя чувствует, а на коже нет ожогов, дополнительная помощь не нужна.Если человек потерял сознание, нужно проверить пульс.Если пульс есть, следует повернуть больного набок и вызвать скорую.Если пульса нет, следует провести непрямой массаж сердца с искусственным дыханием, пока врачи в пути.Если есть ожоги, нужно обмотать их мокрой тканью и показаться врачу.При болевом синдроме дать пострадавшему парацетамол или другой обезболивающий препарат из домашней аптечки.Возможные ошибки:брать пострадавшего за руку или другие неприкрытые участки тела, чтобы прекратить воздействие электрического тока. Так поступать нельзя. Иначе вас тоже ударит током;перерезать провод металлическим предметом без пластиковой или резиновой ручки. Последствия аналогичные — вас ударит током;отказ от врачебной помощи при незначительных ожогах. Под кожей повреждения незаметны, и они могут быть более обширными — с вовлечением дермы, мышц, нервов и даже костей.Случился приступ пищевой аллергииЧто делать:Забрать у пострадавшего пищу, на которую у него развилась аллергия. Уточнить, что за продукт стал причиной недомогания, можно у больного — наверняка он знает, на какую еду могла случиться реакция.Спросить у пациента, есть ли у него при себе противоаллергические препараты. Если нет, срочно отправиться в аптеку. Предпочтение стоит отдавать антигистаминным препаратам быстрого действия (супрастин или димедрол).Если человек задыхается, испытывает тяжёлые желудочно-кишечные или другие боли, нужно вызывать скорую.Для восстановления дыхания при бронхо-лёгочных проявлениях аллергии можно использовать спрей с адреномиметиками (сальбутамол) или глюкокортикоидами (беклометазон, флукатизон и другие).Возможные ошибки:паника. Аллергия неприятна, но в подавляющем большинстве случаев несмертельна;использование неправильных препаратов.