Плюсы и минусы лимонов для здоровья

Как и прочие цитрусовые, насыщенные витамином C лимоны полезны для иммунитета. Но употреблять их отдельно просто как фрукт сможет не каждый, так как лимоны обладают ярким кислым привкусом.Витамин С необходим для здоровья, его дефицит приводит к серьёзным проблемам. Ещё несколько веков назад моряки убедились в том, что запас лимонов позволяет предотвращать цингу. Лимоны это отличный источник флавоноидов - антиоксидантов, помогающих выводить из организма свободные радикалы. Они снижают риск инсульта, как показывают наблюдения.Активно употребляющие лимоны женщины из Японии имели более низкое артериальное давление. Пока неизвестно, какой именно компонент в лимонах снижал эти показатели, тем более, что эти японки также активно ходили пешком в период наблюдений. Лимоны обеспечивают профилактику рака за счёт антиоксидантного воздействия витамина C, защищают от астмы, помогают усвоить железо и способствуют потере веса.Но употребление лимонов не состоит из одних только плюсов. В них имеется высокое содержание кислоты, поэтому поглощение лимонов опасно для эмали зубов. Если у вас имеются язвочки во рту, то лимон способен спровоцировать ощущение сильного жжения. Также не показаны лимоны жертвам гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Если вы мучаетесь от изжоги, постарайтесь употреблять как можно реже лимонов.