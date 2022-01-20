Ученые нашли способ снизить сахар в крови с помощью томатного сока

Данные, полученные учеными, показывают, что употребление томатного сока перед углеводами может смягчить их воздействие на уровень сахара в крови и даже понизить его.Если человек болен диабетом 2 типа, его уровень сахара в крови может подниматься до опасного уровня из-за нарушенного производства инсулина. Ученые констатируют, что употребление томатного сока может быть органическим способом улучшать контроль содержания сахара в крови, в том числе у диабетиков.«Питье томатного сока смягчает влияние углеводов, которые относительно быстро расщепляются на глюкозу, тем самым вызывая резкие скачки сахара в крови», - говорят исследователи.В проводившихся испытаниях женщин употребляли перед углеводной пищей либо 200 граммов томатного сока, либо столько же помидоров, или же пили воду. Это происходило за 30 минут до того, как они съедали порцию вареного белого риса. Подобным образом участницы вели себя за завтраком и во время обеда.Ученые установили, что концентрация глюкозы в крови тех участниц, которые пили томатный сок до приема углеводов, была впоследствии «значительно» ниже, чем у тех, кто пил воду. В их резюме говорится, что«Питье томатного сока за полчаса до приема углеводов может быть способом улучшить показатели содержания глюкозы в крови после приема пищи».