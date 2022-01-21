Как снять отёк носа без сосудосуживающих капель

6 способов, которые помогут свободно вдохнуть.Если отёк носа вызван травмой или недавно перенесённой хирургической операцией, без консультации с врачом — терапевтом, травматологом или хирургом — не обойтись. Пока ждёте визита к специалисту, можно приложить к лицу завёрнутые в тонкую салфетку кубики льда: прохладный компресс немного снизит отёчность. Использовать назальные капли или промывать нос в домашних условиях можно лишь после того, как это одобрит медик.Однако если причиной дискомфорта стала обычная ОРВИ или сезонная аллергия, справиться с отёком вполне можно домашними средствами.1. Промойте нос солевым растворомЭто может быть аптечный безрецептурный назальный спрей или подсоленная вода, которую вы приготовите сами и закапаете с помощью пипетки. Эффект будет одинаков : солевой раствор прочистит носовые ходы, сделает скопившуюся в них слизь менее густой и уменьшит раздражение и отёчность слизистой оболочки носа.Если хотите промыть нос действительно качественно, воспользуйтесь нети-потом или обычной спринцовкой. Суть такой процедуры проста: наклонившись над раковиной и чуть склонив голову набок, заливаете солевой раствор в одну ноздрю, а затем меняете наклон головы так, чтобы жидкость, пройдя через носоглотку, вылилась через второе отверстие. Повторяете несколько раз. Увлажнение при этой процедуре будет более обильным и эффективным .Только учтите несколько важных правил безопасности .Ни в коем случае не промывайте нос водопроводной водой. В ней могут находиться патогенные микроорганизмы, которых не стоит допускать в носоглотку.Лучше всего использовать дистиллированную воду. Альтернатива: прокипятите жидкость в течение 3–5 минут, а затем охладите, пока она не станет чуть тёплой.Следите за тем, чтобы перед использованием нети-пот был чистым и полностью сухим.Обязательно вымойте и высушите руки перед процедурой.2. Включите увлажнитель воздухаПричиной, по которой отекает слизистая оболочка носа, часто является пересушенный воздух — то есть такой, в котором не хватает влаги. Если вы дышите им достаточно долго, например потому, что весь день сидите в отапливаемом и плохо проветриваемом офисе, слизистые тоже теряют влагу. Следствием обезвоживания становятся раздражение и отёк.Иногда достаточно вернуть носоглотке недостающую влажность, чтобы отёчность уменьшилась и вы вновь смогли свободно вдохнуть.3. Подышите тёплым паромНапример, бабушкиным методом — над тазиком с нагретой (ни в коем случае не кипящей, чтобы не получить ожог) водой, набросив на голову и плечи полотенце. Это тоже поможет увлажнить слизистую.В воду можно добавить пару капель эвкалиптового масла. Есть данные (хотя исследования проводились только на мышах), что оно обладает противовоспалительными свойствами, уменьшает раздражение и может снизить неприятные ощущения, связанные с заложенностью носа.4. Выпейте чаюЧай, тёплый морс или компот, вода — не важно. Все эти напитки при условии обильного питья одинаково хорошо справятся с обезвоживанием слизистых и таким образом помогут уменьшить их раздражение. Правда, эффекта придётся подождать как минимум 20–30 минут.5. Примите тёплый душЭто комфортный способ подышать всё тем же тёплым водяным паром. Помимо прочего, влажный воздух улучшит отток слизи и освободит нос от слишком густых соплей.6. Положите на нос и переносицу тёплый компрессТепло улучшит кровообращение в носовых пазухах. Это не означает, что оно избавит вас от отёка: убедительных научных доказательств такого эффекта нет. Однако тепло точно способно уменьшить неприятные ощущения, связанные с отёчностью слизистой.Поэкспериментируйте с компрессом. Если конкретно вам он помогает, повторяйте процедуру по мере необходимости.