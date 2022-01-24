Названы способы снизить риск развития сердечно-сосудистых болезней

На долю сердечно-сосудистых заболеваний все еще приходится примерно треть всех смертей в мире, поэтому профилактика таких болезней является важнейшей задачей систем здравоохранения. Медики назвали пять эффективных способов уменьшить риск развития болезней сердца и сосудов.Самая результативная профилактика болезней сердца и сосудов — коррекция поведенческих факторов. Это и отказ от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем), и нормализация диеты, и изменение образа жизни в сторону большей активности. Речь идет об очень простых вещах, которые и так известны каждому. Однако люди продолжают игнорировать их."Главное лечение — это профилактика. Вот основной принцип, которого следует придерживаться в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Для того, чтобы снизить риски, нужно отказаться от вредной еды и вредных привычек, уделять большее внимание своему здоровью, заняться физической активностью, и так далее. Важный аспект — нормализация диеты. Нужно сократить потребление масла подсолнечника, заменив его льняным или оливковым. Следует употреблять побольше орехов, зелени, продуктов с клетчаткой, фруктов и овощей", — отметил доктор Раджпла Сингх.Не менее важный аспект — физическая активность. Если ежедневно уделять 40 минут двигательной активности, то вероятность развития болезней сердца и сосудов снижается на тридцать процентов. Упражнения помогут привести в норму вес, оживить интимную жизнь, нормализовать сахар и холестерин в крови.