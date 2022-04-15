Эксперты напомнили об опасности позеленевшего картофеля

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Картофель зеленеет в результате неправильного хранения, употреблять его в пищу после этого опасно.Эксперты напомнили о недопустимости употребления в пищу позеленевшего картофеля. В интервью доктора сельскохозяйственных наук Станислава Мальцева прозвучало пояснение, почему такой продукт может оказаться опасным для человека.«В позеленевших клубнях формируется хлорофилл и опасный алкалоид соланин, токсичный для человека», - заметил эксперт.Мальцев добавил, что многие сорта картофеля могут храниться до апреля или мая, но это возможно только при условии надлежащей среды. При хранении картофеля важно, чтобы температура воздуха не превышала четырех градусов, чтобы на него не попадал солнечный свет. Если данные требования не соблюдаются, качество продукта снижается, и в некоторых случаях он становится просто опасным для использования в пищу.Станислав Мальцев посоветовал, заметив на картофельном клубне крупный зеленый участок, избавиться от продукта. Обрезка позеленевших фрагментов не гарантирует, что токсичный соланин не проник из них в другую часть.«Если клубень позеленел хотя бы на четверть, то лучше отказаться от употребления такого продукт».