Не меньше двух недель: как правильно выходить из поста, чтобы не угробить здоровье

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Чем опасен долгий пост для здоровья, как влияет на наш организм длительный отказ от ряда продуктов и как правильно возвращаться к привычному питанию — об этом рассказала кандидат медицинских наук.Великий пост — время серьезных ограничений в рационе. В этот период многие верующие отказываются от мяса, молока и его производных, яиц, сладостей, кофе, алкоголя.Эффект от поста можно сравнить с эффектом от лечебного голодания — происходит очищение организма от продуктов распада и шлаков, нормализация работы внутренних органов, улучшение состава крови.Но пост — это еще и серьезное испытание для организма. В первую очередь нагрузке подвергается желудочно-кишечный тракт. Почему так происходит? Какие ошибки невольно могут совершать те, кто готовится в Пасху сесть за большой праздничный стол и вкусить скоромную пищу по окончании поста — разбираемся вместе с экспертом.Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.Что происходит с организмом в период поста- Избыток углеводов и недостаточное поступление белка во время 7 недель поста негативно отражаются на функции кишечника, на фоне чего возможно обострение хронических заболеваний, снижение иммунитета, — рассказала врач, нутрициолог Ирина Юзуп. — Неспроста именно на время окончания поста приходятся вспышки респираторных вирусных инфекций.Отказ от привычных жиров ведет к нарушению всасывания жирорастворимых витаминов А, D, Е. В то же время организм испытывает дефицит минеральных веществ (калия, магния, кальция), в результате чего нарушается водно-солевой баланс, ухудшается состояние микрофлоры кишечника, возникает раздражительность, агрессия.Надо понимать, что в обычной жизни белки, жиры и углеводы поступают в наш организм преимущественно из животной пищи, отмечает эксперт.- Они расщепляются ферментами поджелудочной железы, их производство настроено на привычный рацион человека. В период же поста «пул» (набор) белков, жиров и углеводов меняется на растительный белок и углеводы, — объясняет Ирина Юзуп. — Примерно за 2-3 недели такого питания ферменты, необходимые для расщепления жиров, из животных белков почти не вырабатываются. Таким образом, за время поста ферментативная система практически полностью перестраивается.В Пасху — на диету- В Пасху на праздничном столе в большинстве случаев присутствуют продукты животного происхождения, жирная, жареная еда, — предупреждает Ирина Юзуп. — Но организм с перестроившейся ферментативной системой больше не может переваривать такую пищу в прежнем режиме, как результат — развитие ферментной недостаточности.В лучшем случае можно отделаться чувством тяжести, вздутием и несварением, в худшем — острым панкреатитом.Важно не только выдержать пост, но и суметь правильно из него выйти, говорит врач.- В идеале на это необходимо потратить две недели, — объясняет эксперт. — На первых порах нужно отдать предпочтение той пище, которая входила в ваше ежедневное меню в пост, ежедневно дополняя ее продуктами животного происхождения. Отдельные категории продуктов лучше всего вводить в рацион по очереди. Для переваривания мяса нужны одни ферменты, для переваривания молочных продуктов — другие.При выходе из поста около 1/3 всей потребляемой жидкости должна составлять чистая питьевая вода. Перед каждым приемом пищи следует выпивать стакан воды. Вода ускоряет обмен веществ и поможет улучшить процесс пищеварения.Яйца и кулич — сколько можно съесть- Праздник Пасхи нельзя представить без яиц и кулича, — признает врач. — Можно съесть небольшой кусочек кулича, белок одного яйца и половинку желтка. На праздничный стол стоит поставить салаты с капустой, свеклой, морковью, квашеную капусту, зеленые листовые овощи. Жирное мясо стоит заменить на крольчатину, курицу, индейку, говядину тушеные или на пару. В качестве гарнира лучше выбирать отварные овощи. Улучшить процесс пищеварения помогут специи, петрушка, укроп.