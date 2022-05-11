Терапевт Половина назвала продукты, которые помогают вывести лишнюю соль из организма

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Любите соленое и не в силах отказаться от хрустящих огурчиков из бабушкиной банки? Значит, стоит включить в рацион ряд продуктов, которые помогут справиться с избытком соли. Какие, объясняет врач.Желание есть соленую пищу, досаливать суп и другие готовые блюда — опасная привычка. Пересол может грозить довольно серьезными проблемами со здоровьем — от гипертонии до мочекаменной болезни.Надо понимать, что совсем без соли наш организм не может, однако количество этого минерала должно быть адекватным. Как же избавиться от избытка соли в организме?Врач-терапевт, врач консультационного отделения научно-лабораторного комплекса ChromolabЧем вреден избыток соли- Излишки соли необходимо выводить из организма, чтобы избежать задержки жидкости и появления отеков, развития гипертонии, атеросклероза, сердечной недостаточности, нарушения ритма сердца, повышения уровня альдостерона, вазопрессина, натрий-диуретического гормона, развития мочекаменной болезни, — предупреждает врач-терапевт Анастасия Половина.Как понять, что в организме «пересол»Об избытке соли в организме в первую очередь предупредят опухшие пальцы и лодыжки и мешки под глазами, а также частое мочеиспускание, вздутие живота и даже головные боли.Если вы заметили у себя избыток соли (NaCl), то стоит пересмотреть свой рацион питания, советует врач.Продукты, которые выводят лишнюю соль- В первую очередь, необходимо обратить внимание на количество употребляемой соли — это 5 граммов в сутки (учитывается и соль в готовых продуктах), и не менее важно — на количество выпиваемой воды в сутки. Индивидуальную норму воды можно рассчитать по формуле 25-30 мл жидкости умножаем на 1 кг массы тела, — объясняет врач-терапевт.Второй ключевой момент — это контроль баланса работы натрий-калиевого насоса в организме, считает эксперт.- Необходимо запомнить простую истину — чем больше калия, тем меньше натрия, и наоборот, — поясняет Анастасия Половина. — То есть при повышении уровня натрия в организме (когда вы едите много соленого), рекомендуется включать в рацион богатые калием продукты:бананы,апельсины,изюм,финики,авокадо,зелень,шпинат,помидоры.Выводим соль — народные способыПомимо медикаментозных методов выведения соли из организма есть и народные, которые не хуже справляются с поставленной задачей, отмечает врач.Отвар из лавровых листьев. Залейте 0,5 л воды 5 штук лавровых листков и прокипятите 20 минут. Полученный отвар следует пить по одному глотку 2-3 раза в день. Продолжительность 3-5 дней.Кефирно-гречневая диета. Необходимо залить кефиром 2 столовых ложки молотой гречки на ночь и утром съесть. Продолжительность 5 дней.Цитрусовый фреш. От солевых отложений в организме можно избавиться с помощью цитрусового коктейля, который состоит из 1 стакана апельсинового сока и 1/2 стакана лимонного. Полученный напиток необходимо выпить вечером, он обладает противовоспалительным и детоксикационным действием (принимать с осторожностью при заболеваниях ЖКТ, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом).Соки расщепляют соли внутри организма. Соедините 0,5 л морковного сока с 0,3 л шпинатного и 150 мл сока алоэ. Полученную смесь пить в течение дня, продолжительность 3 недели.Рисовая очистка. 3 столовых ложки риса залить 1 л воды и оставить на ночь. На утро слить воду и варить рис 5 минут, после необходимо его промыть и снова варить 5 минут. После 4 варок в чистой воде рис съесть в тёплом виде и 3 часа после этого поголодать. Затем есть как обычно — с добавлением в рацион сухофруктов. Продолжительность 10 дней.