Люди могут привыкнуть есть меньше соли

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Исследование показало, что человек может совершенно спокойно уменьшить количество соли в своём рационе и привыкнуть к этому стилю питания. И не следует считать, что пища будет казаться нам менее вкусной.От уровня соли зависят многие аспекты нашего здоровья, и особенно артериальное давление. Здоровое питание основано на сокращении показателя соли и солёных продуктов, но многим людям кажется, что из-за этого пища будет менее вкусной. Новое исследование, проведённое учеными из Университета Кентукки, показало, что человек может наслаждаться продуктами питания с низким содержанием соли и спокойно приучить себя к подобной диете.В исследовании участвовали 29 добровольцев, страдающих от гипертонии, со средним возрастом в 63 года. В течение 16 недель они получали полезную для себя информацию и наблюдались медсёстрами. Всех снабдили специальными инструментами для оценки уровня солёности пищи. Одним из основных барьеров на пути к переходу к диете с низким содержанием соли является человеческий вкус, поскольку людям кажется, что эта пища больше не приносит удовольствия.И вот теперь исследование показало, что люди могут перейти на питание с низким уровнем соли и получать удовольствие от пищи. В целом, участники первой группы снизили уровень соли на 1 158 мг в день или на 30%. И любопытно, что хотя они всё ещё любили соленую пищу, уровень наслаждения от не слишком солёных продуктов у них повысился с 4,8 до 6,5 по десятибалльной шкале. Зато среднее систолическое давление упало.