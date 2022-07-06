Врач рассказал, к чему приводят прогулки босиком

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Летом некоторые россияне любят ходить босиком, причем не только в сельской местности, но и в городе.Насколько это безопасно и каким поверхностям лучше отдавать предпочтение, рассказал в интервью радио Спутник травматолог-ортопед Сергей Алексутов.Теплая погода вызывает у некоторых людей желание расстаться с обувью и пройтись босиком по парку или по набережной. С точки зрения физиологии, лучше выбирать для такой прогулки неровные поверхности – гальку, песок или газон, считает травматолог-ортопед Сергей Алексутов.Что касается ходьбы босиком по улице, тут больше рисков, потому что мы ходим по ровной поверхности (по асфальту, – ред.). Стопа при этом распластывается ровно, что не совсем физиологично. Две арки стопы предназначены для того, чтобы амортизационная функция выполнялась более правильно. Соответственно, ходить лучше по искусственным или естественным неровностям, таким как песок, галечный пляж, свежескошенная трава, – объяснил он в интервью радио Спутник.Перегретая поверхность, как и слишком ровная, может привести к распластыванию стопы, продолжил врач.Фактором риска может являться и то, что поверхности летом достаточно горячие. Соответственно, при воздействии высоких температур на стопы возникает повышенная растяжимость мышц и связок, это может способствовать появлению заболеваний распластывания стопы, например, плоскостопия, – предупредил Сергей Алексутов.При прогулках босиком человек рискует травмировать кожу и заразиться грибком, добавил врач.Другими факторами риска могут быть макротравматизация, когда человек наступает, допустим, на разбитую бутылку, и микротравматизация: наступая на камни и шероховатые поверхности, тоже можно повредить кожу. Затем в микротрещины могут попадать бактерии из внешней среды. Кроме того, при ходьбе без обуви возникает высокая опасность заражения грибком, – отметил Сергей Алексутов в интервью радио Спутник.