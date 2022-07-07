Лекарства от СДВГ могут лечить болезнь Альцгеймера

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Предназначенные для борьбы с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью таблетки могут использоваться для смягчения симптомов болезни Альцгеймера. Они реагируют на область мозга, оказывающую влияние на процессы памяти, внимания и обучения, как установили учёные из Имперского колледжа Лондона.Распространённые препараты для гиперактивных детей вроде риталина (метилфенидат) могут применяться для борьбы с симптомами болезни Альцгеймера. Пациенты с деменцией наблюдали существенное улучшение когнитивных процессов и функционала мозга, что продемонстрировали клинические наблюдения. Выбор этих препаратов является удачным, поскольку они способны перезапустить область мозга, влияющую на процессы внимания, памяти и обучения.Учёные из Великобритании провели метаанализ 19 исследований за 40 лет, в которых приняли участие свыше 2 000 пациентов, преимущественно, в возрасте от 65 до 80 лет. Всем им давали норадренергические препараты, которые продемонстрировали небольшие, но заметные улучшения в когнитивном функционале, включая память, словарный запас и язык.Исследователи также обнаружили, что эти лекарства влияли на поведение и делали пациентов менее апатичными и менее лишёнными мотивации. Теперь авторы этого метаанализа призывают провести более масштабные клинические исследования именно с целью проверки возможности препаратов против синдрома дефицита внимания с гиперактивностью влиять на наиболее выраженные симптомы болезни Альцгеймера.