5 опасных гигиенических привычек, которые есть у каждого

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Большинство из нас не изменяют гигиеническим ритуалам и регулярно ухаживают за собой. Однако мало кто знает о тонкостях гигиены, игнорирование которых может сыграть с человеком злую шутку.Чистить зубы с одного и того же местаЕсли мы регулярно чистим зубы, начиная с одного и того же участка, то остальным зубам уделяется меньше внимания. Как правило, в начале чистки мы более увлечены ритуалом, чем в конце. Вот почему специалисты советуют ежедневно начинать чистку зубов с разных участков, чтобы очищать зубы равномернее.Стричь влажные ногтиМногие люди предпочитают стричь ногти после душа – когда кожа увлажнена, кажется, что делать это проще. Но на самом деле это ошибочное мнение. Влажные ногти гнутся, а срез получается рваным. Из-за этого впоследствии ногти цепляются за одежду, поэтому лучше стричь их сухими.Насухо вытираться после душаВытираясь излишне тщательно после душа, мы невольно удаляем омертвевшие клетки, которые призваны защищать кожу. Чтобы не допустить этого, вместо того, чтобы агрессивно тереть кожу, нужно бережно промокнуть ее и подождать, пока полотенце впитает влагу.Пользоваться одним и тем же дезодорантомКак бы вы ни любили свой антиперспирант, время от времени стоит отдавать предпочтение другим маркам. Дело в том, что дезодоранты могут вызывать привыкание. Если такое произойдет, данное средство уже не сможет ликвидировать запах пота.Очищать руки влажными салфеткамиЕсли кожа рук чистая, салфетки смогут удалить с кожи микробы. Но если руки покрыты грязью или жиром, избавиться от бактерий при помощи влажных салфеток невозможно. Гораздо эффективнее будет помыть руки с мылом.