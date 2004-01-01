Чем ниже зарплата, тем хуже память — ученые

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Исследователи из США доказали, что устойчиво низкая заработная плата связана с ускоренным ухудшением памяти в более позднем возрасте.Это интересное исследование провела Школа общественного здравоохранения имени Мейлмана Колумбийского университета. До этого ученым было известно, что низкооплачиваемая работа непосредственно связана с последствиями для здоровья, такими как симптомы депрессии, ожирение и гипертония, которые являются факторами риска когнитивного старения. Но ни в одном из предыдущих исследований не изучалась конкретная связь между низкой заработной платой в течение трудовых лет и когнитивными способностями в более позднем возрасте.Данная работа предоставляет новые доказательства того, что устойчивое воздействие низкой заработной платы в годы пика заработка связано с ускоренным ухудшением памяти в более позднем возрасте. Эта ассоциация наблюдалась как в первичной выборке, так и в контрольной группе.Ученые разделили участников исследования на тех, кто никогда не получал низкой заработной платы, периодически получал низкую заработную плату или всегда получал низкую заработную плату, основываясь на заработной плате, полученной с 1992 по 2004 год, а затем изучили связь со снижением памяти в течение следующих 12 лет — с 2004 по 2016 гг.Исследователи обнаружили, что по сравнению с работниками, никогда не получавшими низкой заработной платы, у тех, кто постоянно получал низкую заработную плату, в пожилом возрасте наблюдалось значительно более быстрое ухудшение памяти.«Наши результаты показывают, что социальная политика, улучшающая финансовое благополучие низкооплачиваемых работников, может быть особенно полезной для когнитивного здоровья», — сказала старший автор Адина Зеки Аль Хаззури, доктор философии и доцент эпидемиологии.