Бокал вина в день уменьшает объем мозга — ученые

Ученые предупреждают, что даже умеренная любовь к выпивке плохо отражается на когнитивных способностях и размере мозга.Исследователи давно пришли к выводу — алкоголь в больших дозах изменяет структуру и размер мозга и ухудшает когнитивные способности человека. Так, одно из исследований, проведенное Оксфордским университетом, доказало, что употребление алкоголя влияет на уменьшение объема серого вещества мозга. И чем больше алкоголя, тем хуже ситуация.Но, оказывается, даже умеренное потребление алкоголя, например, нескольких бокалов пива или вина в неделю, также может уменьшать общий объем мозга. К такому выводу пришла команда из Пенсильванского университета (США), проанализировав данные более 36 000 взрослых.Ученые использовали биомедицинские данные, в том числе МРТ головного мозга, из британского биобанка. С помощью этой информации эксперты рассчитали объемы белого и серого вещества в различных областях мозга. Также участники заполнили анкету, в которой рассказали, сколько алкоголя они пьют — разброс ответов был от полного воздержания до четырех и более порций алкоголя в день.Когда исследователи сгруппировали участников по среднему уровню потребления, выявилась небольшая, но очевидная закономерность: объем серого и белого вещества, который можно было бы предсказать по другим характеристикам человека, уменьшался в соответствии с количеством потребляемого алкоголя.Переход от нуля к одной единице алкоголя не сильно влиял на объем мозга, но переход от одной к двум или от двух к трем единицам алкоголя в день был связан с уменьшением как серого, так и белого вещества.То есть — чем выше уровень потребления алкоголя, тем сильнее уменьшается объем мозга. Например, когда 50-летний человек увеличивает свою дневную дозу с половины бокала пива до целого бокала, в его головном мозге происходят изменения, соответствующие двухлетнему старению. Переход от двух к трем порциям алкоголя в том же возрасте был похож на старение на три с половиной года.