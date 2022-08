Всему свое время: 5 типов лекарств, которые перед сном лучше не пить

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Некоторые препараты лучше принимать в первую половину дня, говорят врачи. Иначе они спровоцируют бессонницу, головную боль или же вообще будут менее эффективны.Прежде чем проглотить таблетку, обязательно прочитайте аннотацию к препарату — даже если он вам уже знаком. В инструкции могут быть советы, как лучше всего принимать лекарство: до или после еды, в первую половину дня или, наоборот, перед сном и обязательно будет указано, можно ли сочетать препарат с другими лекарствами.Так, одна из распространенных проблем в приеме лекарства это то, что оно может провоцировать бессонницу. Отсюда головная боль, слабость, чувство разбитости и того, что вам стало только хуже. Эксперты назвали 5 категорий лекарств, которые точно не стоит пить на ночь глядя.АнтидепрессантыЕсли выпить такой препарат вечером, то уснуть вряд ли получится.- СИОЗС — или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — представляют собой особый тип антидепрессантов, которые повышают уровень серотонина в вашем мозгу. Серотонин помогает улучшить ваше настроение и самочувствие, — цитирует издание Eat This, Not That! фармацевта Меган Фриланд.Когда лекарство начинает работать в организме, то некоторые процессы активизируются, сон отодвигается на второй план. Поэтому обязательно обговорите с лечащий врачом не только курс приема, но и время, когда вам лучше всего пить таблетку.Бета-адреноблокаторы (БАБ)Это группа лекарственных веществ, которые широко применяют в кардиологии. Такие препараты чаще всего назначают пациентам с аритмией и тем, у кого есть проблемы с артериальным давлением.- Бета-блокаторы уже давно связаны с нарушениями сна, включая ночные пробуждения и кошмары. Считается, что они влияют на ночную секрецию мелатонина — гормона, участвующего в регуляции как сна, так и циркадных ритмов, — поясняет доктор медицинских наук, Армон Б. Нил-младший.Никотиновые пластыриОни помогают бросить курить — такой пластырь можно купить практически в любой аптеке, рецепт не потребуется. Однако наклеивайте его утром и не забывайте снимать перед сном, говорят врачи. Вероятно, что такая заместительная терапия действительно поможет вам избавиться от пагубной привычки — курения, но вот высока вероятность, что бессонница станет преследовать вас чуть ли не каждую ночь, если вы будете засыпать с пластырем на теле.Лекарства от простудыЭто еще одна категория препаратов, которые можно купить без рецепта. Наверняка в вашей домашней аптечке есть сиропы и таблетки от кашля.- Лекарства от простуды, отпускаемые без рецепта, часто содержат противоотечное средство под названием псевдоэфедрин, которое может уменьшить заложенность носа. Однако он вам может оказать еще одну «услугу» — вы лишитесь сна. Это касается даже обычного спрея для носа, — говорит доктор Майкл Бреус.Псевдоэфедрин, кстати, иногда добавляют в некоторые лекарства от аллергии. Именно поэтому на упаковке можно увидеть надпись: «не вызывает сонливости».Препараты для улучшения памятиВ таких лекарствах содержатся ингибиторы холинэстеразы. Если говорить просто, то это фермент, который помогает нашей нервной системе как можно дольше оставаться в строю. Ингибиторы холинэстеразы содержатся в лекарствах для лечения потери памяти и других симптомов, связанных с деменцией.- Считается, что эти препараты действуют путем ингибирования фермента в организме, расщепляющего ацетилхолин (нейротрансмиттер, важный для бдительности, памяти, мышления и суждения). Таким образом, увеличивается его количество, доступное клеткам мозга, — поясняет доктор Нил.Память действительно улучшается, однако есть неприятные побочные эффекты — излишняя двигательная активность и проблемы со сном.