Невролог рассказала, как снизить риски развития сосудистой деменции

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Сосудистая деменция — одна из форм старческого слабоумия, вызываемая нарушением питания мозга. Ее риск сильно повышается при болезнях сердца, поэтому их профилактика — способ избежать снижения умственных способностей. О том, какое питание и привычки помогут отсрочить начало сосудистой деменции, «Газете.Ru» рассказалала врач-невролог Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова (Сеченовский университет) Ксения Шевцова.«Улучшить кровоснабжение головного мозга и отсрочить наступление сосудистой деменции можно ежедневными прогулками, регулярной физической активностью, когнитивным тренингом — изучением стихов или иностранных языков. И, конечно, правильным питанием — наибольшую эффективность показала средиземноморская диета. Имеются данные о том, что статины — препараты, снижающие уровень холестерина, могут несколько снижать риск деменции, но исследований пока недостаточно», — пояснила Шевцова Ксения.Предотвратить сосудистую деменцию проще, чем бороться с уже начавшимися симптомами, которые не позволяют пациенту самостоятельно обслуживать себя в быту. Тем не менее даже если симптомы уже начались, их стоит попытаться смягчить, хоть и обратить изменения в мозге вспять не получится. Поэтому необходимо регулярно проходить кардиоскрининг, а домочадцам пожилых — предложить им сходить к неврологу, заметив у них неряшливость, забывчивость или снижение критики к своему состоянию.Ранее американские врачи выяснили, что даже бессимптомные изменения левого предсердия ухудшают кровоснабжение мозга и увеличивают риск развития сосудистой деменции. Подробнее о том, как не пропустить патологии сердца, вызывающие слабоумие — в материале «Газеты.Ru».