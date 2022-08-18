Невролог рассказала, как снизить риски развития сосудистой деменции
«Улучшить кровоснабжение головного мозга и отсрочить наступление сосудистой деменции можно ежедневными прогулками, регулярной физической активностью, когнитивным тренингом — изучением стихов или иностранных языков. И, конечно, правильным питанием — наибольшую эффективность показала средиземноморская диета. Имеются данные о том, что статины — препараты, снижающие уровень холестерина, могут несколько снижать риск деменции, но исследований пока недостаточно», — пояснила Шевцова Ксения.
Предотвратить сосудистую деменцию проще, чем бороться с уже начавшимися симптомами, которые не позволяют пациенту самостоятельно обслуживать себя в быту. Тем не менее даже если симптомы уже начались, их стоит попытаться смягчить, хоть и обратить изменения в мозге вспять не получится. Поэтому необходимо регулярно проходить кардиоскрининг, а домочадцам пожилых — предложить им сходить к неврологу, заметив у них неряшливость, забывчивость или снижение критики к своему состоянию.
Ранее американские врачи выяснили, что даже бессимптомные изменения левого предсердия ухудшают кровоснабжение мозга и увеличивают риск развития сосудистой деменции. Подробнее о том, как не пропустить патологии сердца, вызывающие слабоумие — в материале «Газеты.Ru».
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