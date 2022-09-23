Плантарный фасциит: Узнайте как облегчить боль при помощи простого средства!

Плантарный фасциит возникает, когда фасция воспаляется, это может происходить из-за перегрузки, растяжения или неудобной обуви.Что же такое плантарный фасциит? Фасция представляет собой широкую связку, которая соединяет кости пятки с пальцами ног и формирует свод стопы.Ее основная функция заключается в том, чтобы образовать естественный амортизатор в стопе, смягчающий удары при перемещении тела.Плантарный фасциит возникает, когда фасция воспаляется, это может происходить из-за перегрузки, растяжения или неудобной обуви.Также он распространен среди людей с избыточным весом и ожирением, так как лишний вес приводит к микротравмам в тканях.В большинстве случаев плантарный фасциит встречаются у взрослых людей от 40 до 70 лет, но, как правило, у спортсменов появляется и раньше.Его основным симптомом является боль в ступне или пятке, хотя иногда она доходит до голеностопного сустава и пальцев ног.Лечение основано на использовании анальгетиков и противовоспалительных средств, но его можно дополнить некоторыми упражнениями на растяжку.Это можно сделать дома, при помощи теннисного мяча, который поможет расслабить и укрепить пострадавшие мышцы.Далее мы подробно расскажем, какие упражнения можно делать с теннисным мячом.Катаем мяч ногойТакой массаж стопы теннисным мячом является одним из лучших упражнений для реабилитации и снятия боли.Это одновременно массаж и растяжка, вы сами контролируете силу нажатия, чтобы уменьшить напряжение в подошвенной фасции.Как его делать?Сядьте на стул, держите спину прямо и положите ногу на теннисный мяч.Слегка надавите на него ступней, делая движения вперед и назад, от носка к пятке.Катайте мяч в течение 30 секунд, повторите упражнение с другой ногой.Повторяйте упражнение 2 раза в день в течение 3-4 дней, чтобы облегчить боль.Отжимание от стеныДля укрепления свода стопы полезно делать упражнения, которые работают на гибкость мышц и сухожилий.Следующее упражнение поможет вам не только снять боль, но и укрепить свод стопы, голеностопный сустав и ноги.Как его делать?Встаньте к стене, упритесь в нее руками и прижмите мяч ногой.Затем положите мяч под носок ноги, держа пятку плотно прижатой к полу.Наклоните верхнюю часть тела к стене, чтобы усилить растяжку.Сделайте 3 медленных вдоха и выдоха, отдохните и повторите еще 8 раз.Стретчинг и расслаблениеС помощью этого упражнения мы совместим дыхательную гимнастику с давлением на напряженную область.Оно служит для улучшения циркуляции крови и уменьшения отеков.Надавливая стопой на мяч, мы осуществляем массаж мягких тканей, что приносит немедленное облегчение.Как его делать?Снимите обувь, вытяните одну ногу вперед и обопритесь ею о мяч.Надавите на мяч подушечкой у основания пальцев, но пока оставьте основную массу тела на задней ноге.Замрите в этой позе, сделайте вдох и выдох, а затем перенесите весь вес на переднюю ногу.Согните немного колено, удерживайте это положение в течение пяти секунд и примите исходное положение, снова перенеся вес на заднюю ногу.Повторите это упражнение на обе ноги, делая по 5 повторений на каждую.Точечное нажатиеЭто упражнение позволит расслабить мышцы в нижней части ноги.Для этого нужно просто поместить мяч чуть ниже места, где он сконцентрирована боль.Как его делать?Поместите теннисный мяч под подушечку стопы и нажмите и держите в течение 10 секунд.Переместите мяч в верхнюю или нижнюю часть ноги, повторите упражнение.Попробуйте начать с точек, находящихся около основания пальцев, и медленно перемещайте мяч к пятке.Как вы можете заметить, простой теннисный мяч может стать лучшим инструментом для тренировки и укрепления ваших ног.Также интересно: 6 простых упражнений, которые избавят от боли в ногах и ступнях5 рецептов от отечности и усталости ногВ случае травм, вальгусной деформации стопы (выпирающая косточка) или мозолей, упражнения с мячом принесут чувство облегчения, особенно в комбинации с другими методами лечения. Попробуйте сделать каждое из предложенных нами упражнений, точно следуя инструкциям, чтобы не усугубить проблему.