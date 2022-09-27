Как избавиться от целлюлита без диет и спорта

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Российский терапевт Оксана Дюшко раскрыла способы избавиться от целлюлита без правильного питания и занятий спортом. Мыслями на эту тему она поделилась во вторник, 27 сентября.В первую очередь врач рассказала, что основной причиной появления целлюлита является избыточное скопление подкожной жировой ткани, которая упирается в дерму. В частности, жировые адипоциты увеличиваются в объеме и выпячиваются, пояснила она.По словам доктора, сначала необходимо оценить свой пищевой рацион, после чего установить дневную норму жиров и отследить количество их потребления.«Забудьте про диеты. По необходимости скорректируйте перебор по жирам в пользу белков или углеводов», — подчеркнула специалистка и добавила, что нельзя забывать пить воду в течение дня.Кроме того, медик обратила внимание читателей на то, что малоподвижный образ жизни также формирует избыток калорий и является предвестником целлюлита.«Двигательная активность улучшает циркуляцию крови и лимфы, усиливая питание кожи», — высказалась в заключение Дюшко.