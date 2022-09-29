Вы уверены, что умеете чистить зубы?

Стоматологи рекомендуют чистить зубы дважды в день после еды. Казалось бы, ничего сложного, нас всех этому научили в детстве — щетка, паста, ополаскиватель и готово, зубы в полном порядке. Врач-стоматолог Шамиль Бахтияров рассказал обо всех важных нюансах ежедневной чистки зубов, которые знают далеко не все.Выберите щетку с мягкой щетинойСовременные врачи рекомендуют щетки с ультра-мягкой щетиной, но с достаточным количеством щетинок (5000-6000 с закругленными кончиками), тогда чистка будет наиболее эффективной. Жесткие щетки не рекомендуются, они травмируют десну, вызывая оголение зубов (рецессию десны), а в сочетании с абразивными зубными пастами приводят к дефектам твердых тканей.Согласно исследованиям, электрическая зубная щетка на 18% эффективнее мануальной. По словам Шамиля Бахтиярова, врачи не находят этому подтверждения в клинической практики, кроме того, электрическая щетка сама по себе не гарантирует качество очищения. Выбирая электрическую зубную щетку обязательно уточняйте, имеет ли она датчик давления, для того чтобы не стирать эмаль.И помните, что зубную щетку или насадки для электрической щетки необходимо менять раз в два-три месяца.Чистите зубы не менее 2-3 минутМногие из нас привыкли уделять этой процедуре максимум минуту, особенно по утрам, когда время очень дорого. Но только тщательная чистка в течение 2-3 минут обеспечит полноценную гигиену полости рта и предотвратит размножение бактерий, которые вызывают кариес и воспаление десен.Соблюдайте последовательность очищенияГлавная ошибка при чистке зубов – это совершение продольных движений, говорит Шамиль Бахтияров. Движение щеткой от десны к вершине зуба лучше очищает зубы, не забивая налет в межзубные промежутки и зубодесневую борозду. Начинать чистку необходимо с передних зубов, постепенно перемещая щетку к задним. Держите щетку под углом 45 градусов к поверхности зуба.Начинайте чистить с верхней челюсти: сначала внешнюю, а затем и внутренние поверхности зубов движениями в одну сторону и сверху вниз. Далее таким же образом чистите нижнюю челюсть и соприкасающуюся (жевательную, окклюзионную) поверхность зубов. Передние зубы очищайте движениями сверху вниз и круговыми движениями.Не чистите зубы после употребления кислых продуктов, например, цитрусовых. В этот момент они лишаются защитного слоя и подвержены эрозии.Никогда не делитесь щеткой с другими людьмиДаже если это ваш самый близкий человек, у него другая микрофлора. Зубная щетка — не полотенце, она соприкасается со слизистой полости рта, и всегда есть риск подхватить инфекцию, от ангины до весьма неприятных заболеваний полости рта.С осторожностью используйте ополаскиватель для ртаПо словам Бахтиярова, эффективность и безопасность ополаскивателей является предметом горячих споров у стоматологов. Но если вы привыкли использовать ополаскиватель для освежения дыхания, не выбирайте спиртосодержащие растворы, поскольку они нарушают микрофлору полости рта. И помните, что ни один ополаскиватель не заменит механическую чистку с помощью щетки и пасты.Не забывайте про язык!Да, язык нужно очищать, причем делать это следует не зависимо от того есть на нем налет или нет. Чистить язык следует после зубов. Особенное внимание этой процедуре должны уделять курильщики и обладатели «географического» языка.Посещайте стоматолога минимум раз в полгодаЭто золотой стандарт по сохранению здоровья полости рта. Если у вас нет жалоб, достаточно наведываться к стоматологу на осмотр раз в шесть месяцев, при наличии заболеваний — раз в три-четыре месяца.«Как бы тщательно человек не относился к гигиене полости рта, раз в полгода необходимо делать профессиональную гигиену полости рта, для того чтобы снизить риски воспалительных процессов, и обнаружения кариеса на ранних его стадиях», - говорит Шамиль Бахтияров.