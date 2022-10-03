Эндокринолог назвала самые полезные крупы для людей с некоторыми болезнями
Шишкова указала на то, что при выборе крупы нужно учитывать проблемы со здоровьем. «Так, пациенты с диабетом должны выбирать крупы минимально механически обработанные: овсяную крупу или минимально обработанные хлопья, гречку-ядрицу, бурый рис, перловую крупу», — объяснила она.
По словам эксперта, людям с дефицитом веса, онкологическими заболеваниями, туберкулезом, тяжелыми травмами, болезнями желудка и кишечника подойдут механически обработанные и измельченные крупы. «Например, манная и кукурузная крупы, гречневый продел, шлифованный и пропаренный рис», — посоветовала она.
Тем, кто страдает от целиакии, важно придерживаться безглютеновой диеты. «Им рекомендуется отдавать предпочтение кукурузной крупе, гречке, пшену и рису. Овес не содержит глютена, но часто хранится на складах вместе с пшеницей, поэтому глютен в нем все же может содержаться», — сообщила Шишкова.
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