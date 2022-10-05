Диабет может поразить любого: врач называет причины

Молодые здоровые люди вполне могут заболеть диабетом во взрослом возрасте, а пожилые люди могут заболеть диабетом 2 типа, который также часто возникает в детстве.Сахарный диабет 2 типа раньше называли «диабетом взрослых», но сегодня им болеют молодые люди практически любой возрастной категории. Он развивается, когда организм повергается инсулинорезистентности: происходит нарушение чувствительности тканей к инсулину – гормону, который вырабатывается поджелудочной железой для распределения сахара по клеткам. При развитии инсулинорезистентности слишком много сахара остается снаружи, не попадая в клетку, и это побуждает железу производить еще больше инсулина в попытках компенсировать нарушение. Данные процессы являются благоприятными и для возникновения диабета 2 типа.Называя возможные причины появления диабета, немецкий врач Яэль Адлер рассказала изданию Focus, что заболеть им могут многие люди. В частности, риск диабета 2 типа увеличивается с возрастом. Иногда заболевают худощавые люди с генетическими мутациями. Кроме того, имеет значение наследственность. Дети, у которых кто-то из родителей болен диабетом 2 типа, имеют 50-процентную вероятность заболеть им сами. Если оба родителя больны, риск возрастает до 80 процентов.Очень большое количество людей заболевают диабетом данного типа в тесной связи со своим нездоровым образом жизни, привычками. Подверженность заболеванию усиливают малоподвижность и недостаток упражнений, обилие употребляемых рафинироанных углеводов и переработанных продуктов, ожирение, стресс.Вирусные инфекции могут спровоцировать диабет 1 типа. По словам доктора Адлер, возникновение диабета 1 типа может объясняться аутоиммунными процессами, например, возникающими после вирусных инфекций – в основном, в детском и подростковом возрасте. При этом разрушаются клетки, вырабатывающие инсулин; образ жизни или фактор ожирения здесь роли не играют. Больные диабетом этого типа должны снабжать себя инсулином до конца жизни и внимательно следить за уровнем сахара в крови.