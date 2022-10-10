«Чем больше, тем лучше»: кардиолог рассказала о норме «хорошего» холестерина в крови

Среди всех биохимических показателей, которые определяют при обследовании, самые популярные — это сахар крови и уровень холестерина. Их изменения могут указывать на развитие серьезных патологий.С изменением уровня холестерина связывают развитие атеросклероза — серьезного обменного нарушения, при котором сосуды покрываются жировой пленкой, образуются бляшки. Это скопления холестерина, образующие комочки в стенках сосудов. В этом месте просвет сосуда резко сужается, а если бляшка начинает разрушаться — в этом месте образуются тромбы.Это грозит развитием инфаркта (если это бляшка в сердечном сосуде) или инсульта (если это сосуд мозга). Сильно страдают и все другие артерии — в почках, других внутренних органах, конечностях. Но если повышение «плохого» холестерина вредит, можно ли поднять уровень «хорошего»? С этим вопросом мы обратились к кардиологу Екатерине Кияшко.Без холестерина мы не выживемРазные формы холестерина необходимы для того, чтобы человек мог нормально жить и хорошо себя чувствовать. Он ежедневно образуется внутри организма в печени, а с пищей поступает не более 20% холестериновых соединений. И это неспроста: молекулы холестерина входят в состав всех клеток человеческого тела.За счет него оболочки клеток приобретают прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Но это не все — холестерин необходим, чтобы организм мог создавать стероидные (в том числе половые) гормоны, желчные кислоты, работает витамин D, эритроциты защищаются от различных воздействий.Откуда берется «плохой» и «хороший» холестеринСам холестерин (точнее — холестерол, с химической точки зрения) — единый, приставку «плохой-хороший» он получает за счет сопровождающих молекул. Это белки, липидные соединения и иные соединения. Комплексы с холестерином образуют особые молекулы — липопротеины, которые могут иметь разную плотность.Если это низкая плотность, соединение условно относят к «плохому». Избыток этого соединения может оседать жирной пленкой на сосудах, запускает образование тех самых бляшек. Но помимо него похожими эффектами обладают еще и другие жиры, триглицериды, также входящие в состав липопротеинов.Если плотность липопротеинов высокая, это «хороший» холестерин. Его функция — захватывать холестерин, очищая от него сосуды, и отправлять соединение в печень, где из него образуется желчь.Не все так однозначноСамо понятие «плохой-хороший» достаточно условно. Дело не в самом наличии этих соединений низкой или высокой плотности, а количество этих соединений в крови. Если уровень всех фракций холестерина в норме — они не проявляют никаких вредных эффектов. Более того, по данным ученых, холестерин с липопротеинами низкой плотности может уничтожать опасные токсины бактерий. Это позволяет поддерживать иммунные функции. Но подчеркнем еще раз: это актуально, если уровни «плохого» холестерина не превышены.Для «хорошего» холестерина тоже важно количество — если его будет слишком мало, возможны проблемы в здоровье. Кардиолог уточняет, нормативные значения таковы:не менее 1,0 ммоль/л для мужчин;не менее 1,2 ммоль/л для женщин.Причем стоит заметить, что чем выше уровень, тем лучше. Оптимально если показатели будут ближе к 2 ммоль/л.Слишком высокого не бываетКардиолог подчеркивает, что переизбытка «хорошего» холестерина не бывает. Проблем со здоровьем подобная ситуация не спровоцирует. Этот тип холестерина циркулирует в крови в связи с белками, поэтому и называется липопротеин. Он забирает холестерин из жировых отложений и отправляет его на переработку, если он будет высоким, все как раз отлично — лишний холестерин плазмы будет перерабатываться, а не налипать на стенки сосудов.Поскольку работа холестерина связана с половыми гормонами, есть определенные различия в уровне липопротеинов у мужчин и женщин. Так, представительницы прекрасного пола обычно имеют более высокие уровни «хорошего» холестерина, особенно при беременности. А вот после наступления менопаузы это правило уже не работает, изменения гормонального фона провоцирует изменение в соотношении хороших и плохих фракций.Но есть и ситуации, когда повышенный ЛПВП — это следствие серьезных заболеваний. Причиной могут стать:генетические нарушения обмена,выраженный метаболический синдром и серьезные эндокринные заболевания,тяжелые поражения печени и почек.Почему снижается «хороший» холестеринСнижение уровня этого соединения может указать на то, что «плохой» холестерин преобладает и возможно отложение жировых бляшек внутри сосудистых стенок. В результате формируется атеросклероз, который провоцирует сужение артерий, питающих сердце, мозг, почки или конечности. А любая бляшка внутри сосуда — это резкое повышение риска тромбов, которые могут оторваться и попасть в мозг, спровоцировав инсульт. Если «хороший» холестерин снижен, причинами могут быть:Атеросклероз, когда слишком много плохого холестерина.Поражены почки, они серьезно страдают.Есть проблемы с желчевыделительной системой, есть застой желчи.Сахарный диабет перешел в стадию декомпенсации.Есть серьезная анемия.Развиваются хронические миелопролиферативные процессы — хронические лейкозы, рак крови, состояния, когда клетки костного мозга делятся бесконтрольно.Кроме того, изменения в уровне «хорошего» холестерина возможны на фоне ишемической болезни сердца, в острой фазе инфаркта. Обычно на фоне низких показателей «хорошего» холестерина повышен одновременно уровень «плохого» и триглицеридов. Человеку нужно обратить внимание на это и заняться своим здоровьем, направить усилия на коррекцию.