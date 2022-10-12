Симптомы дефицита B12: атаксия указывает на проблемы с нервной системой

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Атаксия является неврологическим расстройством, которое влияет на равновесие, координацию и речь. Она может возникать как симптом дефицита витамина B12.Витамин B12 – одно из важнейших веществ для поддержания неврологического здоровья. Его дефицит способствует повреждению нервной системы из-за низкого уровня миелина, обеспечивающего нервам их защитную оболочку, – об этом напомнили специалисты Школы медицины Джонса Хопкинса.«Стойкий дефицит витамина B12, который никак не корректируется в течение шести месяцев, может привести к необратимому повреждению нервов, поэтому такие симптомы, как атаксия, никогда не следует игнорировать», - констатировали эксперты.Врач-невропатолог Вячеслав Пан рассказал в беседе с «МедикФорум», что атаксия представляет собой синдром, возникающий из-за нарушенной выработки миелина – изолирующего вещества, которое образует оболочку вокруг нервов. Такая оболочка позволяет передавать электрические импульсы по клеткам головного и спинного мозга, что делает ее жизненно важной для нервной системы. Без миелина нервы становятся уязвимыми для повреждений, и это может вызвать целый каскад мультисенсорных осложнений.Как определить, что возникла атаксия, спровоцированная дефицитом витамина B12 в организме?«Первые симптомы обычно включают мышечную слабость, онемение, проблемы с ходьбой, тошноту, потерю веса, раздражительность, усталость, учащенное сердцебиение», - перечислил специалист.Кроме того, могут возникать изменения в координации рук, в процессах глотания речи, движений глаз, проблемы с равновесия (учащаются спотыкания, столкновения, падения). В более тяжелых случаях могут возникать состояния паранойи, а также галлюцинации.Врач подчеркнул, что появление дефицита B12 может указывать на стойкую и значительную его нехватку в организме. Допускать этого нельзя, недостаток важного витамина необходимо восполнять. Если организм не в состоянии усваивать витамин, необходимо выяснять причину данного отклонения.Самый эффективный способ определить у себя дефицит В12 – выполнить анализ крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были перечислены неприятные признакидефицита железа в организме