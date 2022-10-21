Кардиолог Кондрахин раскрыл, под какими симптомами маскируется инфаркт
По словам специалиста, инфаркт может скрываться за некоторыми масками. В частности, он может быть скрыт под болью в животе, руке или пояснице. Так, это может быть показателем развившегося инфаркта.
Потенциально опасной кардиолог назвал также любую боль в грудной клетке.
«И нужно обязательно вызвать врача. Лучше приехать с невралгией в скорую, чем пропустить инфаркт», — добавил Андрей Кондрахин.
Даже если боль прекратилось и человек способен сам передвигаться, лучше все же проверить сердце, потому как врачи относятся к боли в груди настороженно. Даже если она не усиливается, лучше сделать ЭКГ.
Боль в сердце, по словам врача, вовсе нельзя терпеть, а сразу же обращаться в больницу, чтобы избежать негативных последствий.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Кардиология
Добавить комментарий