Кардиолог Кондрахин раскрыл, под какими симптомами маскируется инфаркт

Инфаркт не всегда проявляется симптомами в грудной клетке. Иногда боль может появиться в пояснице, животе или руке.По словам специалиста, инфаркт может скрываться за некоторыми масками. В частности, он может быть скрыт под болью в животе, руке или пояснице. Так, это может быть показателем развившегося инфаркта.Потенциально опасной кардиолог назвал также любую боль в грудной клетке.«И нужно обязательно вызвать врача. Лучше приехать с невралгией в скорую, чем пропустить инфаркт», — добавил Андрей Кондрахин.Даже если боль прекратилось и человек способен сам передвигаться, лучше все же проверить сердце, потому как врачи относятся к боли в груди настороженно. Даже если она не усиливается, лучше сделать ЭКГ.Боль в сердце, по словам врача, вовсе нельзя терпеть, а сразу же обращаться в больницу, чтобы избежать негативных последствий.