Оториноларинголог Новикова объяснила, чем лечить красное горло

Какой оттенок слизистой реально показывает воспаление, и может ли оно произойти из-за того, что вы перенапряглись во время разговора или что-то съели?Какое оно — «красное горло»? Тут все дело в нюансах оттенков, от природы в норме слизистая глотки и миндалин нежно-розового цвета. Когда горло воспаляется, оно становится ярко-красным, а может просто потемнеть, то есть стать темно-розовым. Но не всегда это признаки вируса. Рассказываем, чем лечить красное горло и когда на самом деле это нужно делать.Почему краснеет горло— Инфекция — не единственная причина покраснения горла, — говорит оториноларинголог Яна Новикова. — Изменение цвета возникает на фоне термического ожога из-за слишком горячей пищи или напитков. Покраснению также способствует острая еда — жгучий перец, горчица, имбирь, употребление алкоголя и продуктов с пищевыми красителями.Горло может покраснеть даже из-за микротравм кусочками пищи или косточками фруктов. Есть вероятность химического ожога, который может произойти из-за различных кислот, щелочей, спиртосодержащих жидкостей, но это все же редкие случаи.— С проблемой также часто сталкиваются курильщики, — говорит Яна Новикова. — Причем горло способно краснеть не только из-за курения, но и просто при вдыхании табачного дыма. А иногда причина может крыться в экологии. Миндалины выполняют функцию своеобразного фильтра: очищают вдыхаемый воздух от пыли, микроорганизмов, химических примесей. Однако если воздух сильно загрязнен, пылинки и микробы оседают на слизистой гортани и раздражают ее.Но все же самый распространенный случай, когда краснеет горло, это острый или хронический фарингит — воспаление слизистой оболочки горла и миндалин.— В 70 процентах случаев острый фарингит идет рука об руку с вирусными респираторными заболеваниями: гриппом, аденовирусом, риновирусной или коронавирусной инфекциями, — уточнила ЛОР Новикова. — Распознать болезнь легко по першению, сухости и боли в горле, навязчивому сухому кашлю.Чем лечить красное горлоБез должного лечения вирусный фарингит может перетекать в бактериальный. В этом случае горло атакуют болезнетворные бактерии — стафилококки, стрептококки, хламидии и другие. Для бактериального фарингита характерны такие осложнения как повышение температуры и нагноения на слизистой горла.Если все эти факторы исключены, врач может заподозрить онкологию, аллергию и некоторые болезни пищеварительной системы, при которых кислое содержимое желудка «забрасывается» в пищевод и глотку.— Наконец, симптом характерен и для таких редких в наше время заболеваний, как сифилис и туберкулез, — объяснила врач.Как же лечить покрасневшее горло? В первую очередь надо определить, от чего же оно все-таки покраснело.— Необходимо снять симптомы — боль, дискомфорт и першение, — рекомендует Яна Новикова. — Обычно для этого достаточно местной терапии — спреев, полосканий и таблеток. Одновременно мы боремся с самой инфекцией и воспалением. В зависимости от типа заболевания врач может назначить антибиотики, противовоспалительные, жаропонижающие и другие препараты.Могут помочь и полоскания травяными отварами, так как они увлажняют слизистую горла и помогают снять раздражение.— Однако при сильном покраснении, резкой боли и высокой температуре на народные средства лучше не надеяться, — говорит оториноларинголог Новикова. — В этом случае необходимо обратиться к врачу. Специалист определит план лечения и назначит необходимые лекарства.А если не лечить красное горло?Кстати, покраснение горла может пройти само по себе, если речь идет о фарингите в легкой форме.— Если вы чувствуете себя хорошо — можно смело лечиться дома с полосканием, витаминами, обильным питьем и таблетками для рассасывания, — рекомендует врач. — Бить тревогу и вызывать врача стоит при резком повышении температуры: более 38 градусов у детей и 39 — у взрослых. А также при появлении новых симптомов: одышки, удушья, увеличения лимфоузлов, боли в груди, примеси крови в мокроте. Такая симптоматика может говорить о пневмонии, воспалении в нижних дыхательных путях и развитии инфекционного осложнения на сердце.Посетить врача надо и в том случае, если вы страдаете от частых простуд. Тут есть повод проверить иммунитет.Но не всегда покраснение горла настолько безобидно.— Покраснение горла — один из симптомов ангины и скарлатины. Это достаточно серьезные болезни, лечить которые обязательно следует под наблюдением врача, — предупреждает Яна Новикова. — В противном случае они могут дать тяжелые осложнения на суставы, сердечно-сосудистую систему и почки.Еще одно заболевание — краснуха. Она особенно опасна для малышей и беременных женщин. На первом и втором триместрах беременности краснуха вызывает грубые пороки развития плода, а на поздних стадиях — тяжелые воспаления органов и систем организма ребенка.— Красное горло также может свидетельствовать о дифтерии. Сегодня эта болезнь в России считается побежденной, но тем не менее ее не стоит сбрасывать со счетов, — признает ЛОР Новикова. — Особенно учитывая такое фатальное последствие как смерть от удушья или токсического шока. Поэтому при обследовании красного горла и миндалин может потребоваться анализ на коринебактерии — возбудитель дифтерии.