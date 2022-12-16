Россиян призвали начать подготовку к Новому году для улучшения психологического состояния
Грядущий праздник Нового года каждый встречает со своим спектром переживаний, отмечает психолог. У каждого своя жизненная ситуация: кто-то попросту переживает, испытывая тревогу и стресс, другие же и вовсе столкнулись с болью утраты близкого человека.
Однако, говорит Макарова, отказываться от украшения собственного дома не стоит. Ведь дружественная атмосфера, ощущение сказочного волшебства могут стать невероятной поддержкой, которая поможет, пусть немного, но все же восстановить душевное спокойствие.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://planet-today.ru - Добавил validol в категорию Психиатрия
Добавить комментарий