Россиян призвали начать подготовку к Новому году для улучшения психологического состояния

До Нового года осталось всего полмесяца. И пусть некоторые люди сегодня призывают целенаправленно отказаться от украшения дома, психологи делать это не рекомендуют.Специалист Мария Макарова рассказала, как праздничная атмосфера влияет на психологическое состояние человека.Грядущий праздник Нового года каждый встречает со своим спектром переживаний, отмечает психолог. У каждого своя жизненная ситуация: кто-то попросту переживает, испытывая тревогу и стресс, другие же и вовсе столкнулись с болью утраты близкого человека.Однако, говорит Макарова, отказываться от украшения собственного дома не стоит. Ведь дружественная атмосфера, ощущение сказочного волшебства могут стать невероятной поддержкой, которая поможет, пусть немного, но все же восстановить душевное спокойствие.