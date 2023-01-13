Антибиотики связаны с развитием раздраженного кишечника

Ученые предостерегают от использования антибиотиков, которые в настоящее время связывают с воспалительными заболеваниями кишечника.«В целом, по сравнению с отсутствием использования антибиотиков, использование этих препаратов было связано с более высоким риском развития раздраженного кишечника», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра АлисоваЗа период исследования было выявлено более 36 000 случаев язвенного колита и более 16 800 новых случаев болезни Крона. Эта тенденция, однако, была наиболее сильной для тех, кто попал в возрастную группу старше 40 лет. Например, люди в возрасте до 40 лет на 28% чаще заболевают раздраженным кишечником, если принимали антибиотики."У людей старше 40 лет вероятность развития раздраженного кишечника была на 48% выше, если они принимали антибиотики. Риск развития болезни Крона также был несколько выше, чем язвенного колита".Риск, казалось, был кумулятивным, и каждый последующий курс добавлял дополнительные 11%, 15% и 14% повышенного риска в зависимости от возрастной группы.Болезнь КронаСимптомы воспаления пищеварительной системы:ДиареяБоли в животе и спазмыКровь в твоем стулеУсталостьПотеря весаЯзвенный колитЕще одна форма воспалительного заболевания кишечника, небольшие язвы могут развиваться вдоль слизистой оболочки толстой кишки. Симптомы этого состояния могут включать повторяющуюся диарею, которая может содержать кровь, боль в животе и частые позывы к дефекации."Самый высокий риск развития раздраженного кишечника наблюдался у тех, кому прописали пять и более курсов антибиотиков. Более того, самый высокий риск развития раздраженного кишечника, по-видимому, возникает в течение двух лет после лечения антибиотиками".