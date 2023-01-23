Стоматолог Маруфуди назвала 6 причин, почему могут болеть внешне здоровые зубы

Даже если вам кажется, что зубы выглядят абсолютно нормально, визит к специалисту откладывать все равно не стоит. От боли самостоятельно вы не избавитесь.Не нужно быть стоматологом, чтобы понять: дырка в зубе или характерные пятна кариеса на нем — верный признак, что что-то не в порядке. Однако бывает так, что внешне зубы выглядят абсолютно нормально, никаких внешних изъянов нет, а челюсть все равно болит.О неочевидных причинах зубной боли рассказала врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Егана Маруфуди.Стоматолог-терапевт, пародонтолог, специалист в области эстетической реставрации зубов, кандидат медицинских наук, гендиректор клиники «Столица»Зубная боль — одна из самых сильных, напоминает врач. И устранить ее полностью без визита к стоматологу не получится.— Независимо от причины боли, не стоит ждать, пока она сама пройдет, или лечиться народными средствами. Лучше обратиться к специалисту. Так вы потратите меньше сил, времени и денег, — подчеркивает Маруфуди.Вот какие неочевидные причины зубной боли выделила врач.Чувствительность к холодному и горячемуЕсли снаружи зуб выглядит здоровым, могло произойти оголение корня. Он не приспособлен выдерживать механические воздействия, и при соприкосновении с раздражителями появляются боли.Чувствительность эмалиЕсли после употребления кислого возникает ощущение оскомины, это повод для обращения к стоматологу. Повышенная чувствительность говорит о том, что эмаль повреждена и обнажен дентинный слой. Заболевание носит название «клиновидный дефект», или «эрозия эмали».Кисты или кистогранулемыОни формируются в области корня зуба и дают стойкие ощущения в виде распирания, острых или ноющих болей, могут сопровождаться распуханием лимфатических узлов. Иногда кисты вызывают общую слабость, повышение температуры.Болезни десенМогут стать причиной отечности, неприятного привкуса. Заболевание не локализуется непосредственно в мягких тканях, а переходит на кость, сопровождаясь кровоточивостью десен, отложением зубного камня.Травмы и ушибыОни часто сопровождаются переломом коронковой части зуба или корня. Если не обратиться сразу к стоматологу, возникает отек, переходящий на лицо.После леченияБолевые ощущения могут возникать после пломбирования кариозной полости, каналов, их перелечивания. Это связано с близким расположением нерва. О неприятных ощущениях нужно сообщить стоматологу.