Врач Лазуренко: для защиты от рака нужно есть брокколи

Эндокринолог и диетолог Наталья Лазуренко посоветовала россиянам употреблять брокколи, чьи вещества эффективно улучшают защиту организма от злокачественных опухолей.Врач Лазуренко заявила в интервью, что брокколи – это мощный онкопротектор.«В брокколи есть вещества, которые сами по себе являются достаточно мощными антиоксидантами. Регулярное употребление продукта помогает в профилактике онкологии», - сказала специалист.Беседуя с «Москвой 24», Наталья Лазуренко сообщила, что благодаря регулярному поеданию брокколи улучшается сохранность клеток – они активно функционируют без мутационных изменений, делающих их злокачественными. Кроме того, овощ позитивно влияет на состояние кишечного тракта, а также стимулирует выведение из организма потенциальных токсинов, что тоже улучшает его защиту от развития опухолей.«В этом овоще присутствует достаточное количество клетчатки, помогающей выводить из организма токсины и благотворно воздействующей на микробиом кишечника», - уточнила медик.Диетолог добавила, что еще одним важным плюсом употребления брокколи является то, что после него медленно повышаются уровни сахара и инсулина в крови. Эта особенность делает продукт особенно полезным для людей с предиабетом и диабетом, вдобавок благодаря ей брокколи становится мега-полезной в деле похудения и борьбы с перееданием.Не стоит забывать и то, что с высоким уровнем сахара или инсулина в крови ассоциируется воспаление, которое является пусковым механизмом для многих заболеваний, включая рак.