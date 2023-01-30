Эта ежедневная привычка может довести до инсульта и болезней сердца

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В нашем организме все взаимосвязано — это в очередной раз доказало исследование японских ученых. Иногда безобидные ежедневные ритуалы могут спровоцировать смертельно опасные последствия.В России и во всем мире, по статистике, одной из главных причин летальных исходов считаются сердечно-сосудистые заболевания. Причем страдают и пожилые, и молодые: так, например, получить инсульт могут люди, которым нет еще и 30 лет.Безусловно, риски инфаркта и инсульта возрастают, если вы курите, злоупотребляете спиртным, не следите за питанием и физической активностью, в семье кто-то страдал от подобных проблем. Оказывается, виновником серьезных патологий могут быть и простые повседневные ритуалы — например, плохая гигиена зубов, говорят ученые из Университета Хиросимы в Японии. Исследование опубликовано в научном журнале Американского колледжа кардиологов (JACC).В исследовании приняли участие 76 человек. Ученые обнаружили, что те участники, у которых был диагностирован периодонтит (воспаление соединительной ткани, окружающей корень зуба в области верхушки — Прим. ред.) в разы чаще страдали от различных проблем с сердцем. У них выявляли:нарушение сердечного ритма — мерцательную аритмию;миокардит;ТИА — транзиторную ишемическую атаку.Дело в том, что когда десны повреждены или воспалены, то они становятся «открытыми вратами» для инфекции. Любой опасный микроорганизм, который бы не причинил вреда здоровому человеку, может попасть в кровоток через поврежденную слизистую. Отсюда и начинается развитие различных патологий.Проблемы с деснами могут спровоцировать еще одно коварное заболевание — атеросклероз, говорит кардиолог.— Врачи выявили, что у людей, страдающих парадонтитами (воспаление тканей пародонта), повышен риск развития инсульта либо инфаркта из-за того, что сосуды поражаются атеросклерозом. В дальнейшем была выявлена связь и у тех, кто страдает от хронических гингивитов (воспаление десен), — рассказывала врач.Но какая связь между воспаленными деснами, пародонтом и сосудами, пораженными атеросклерозом? Дело в том, что при совокупности факторов:общего иммунного статуса,наличия общих соматических заболеваний,генетической предрасположенности,неудовлетворительного состояния гигиены ротовой полостипроисходит воспаление тканей, окружающих зуб, и развитие пародонтита.В составе патогенной микрофлоры, которая вызывает это воспаление, содержатся грам-отрицательные бактерии, которые обнаружили в ходе эксперимента внутри атеросклеротических бляшек этого же человека. Из чего ученые и сделали вывод, что эти самые бактерии, которые повреждают десны и окружающие ткани зубов, могут навредить и всему телу.Они выходят из состава биопленки зубодесневой борозды, затем начинают распространяться по организму внутри клеток-переносчиков. В результате, путешествуя по сосудам человека, они приводят к различным патологическим процессам, в том числе к атеросклерозу.А вы все правильно делаете во время чистки зубов?Как правильно держать зубную щетку? Лучшее время для чистки до или после завтрака? Можно ли дезинфицировать зубную щетку? Когда нужна зубная нить? Какие движения щеткой во время чистки зубов считаются правильными?