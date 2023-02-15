Врач Мясников объяснил, какая боль в животе требует срочного обследования

Врач общей практики и кардиолог Александр Мясников заявил, что при возникновении любой острой боли в животе человеку требуется срочное медицинское обследование.Врач Мясников объяснил, почему он назвал острую боль в животе «веским поводом для обращения к медикам». По его словам, если такая боль ощущается в нижней части живота у женщин, то можно предположить, что возникли серьезные проблемы с состоянием и функциями репродуктивных органов.«У женщин, которые не беременны, частая причина острой боли внизу живота является разрыв яичника и гнойное инфекционно-воспалительное заболевание придатков матки», - уточнил врач.Александр Мясников подчеркнул: появление любой острой боли в животе – это ситуация, когда необходима немедленная консультация с врачом.Медик добавил, что данное правило распространяется как на женщин, так и на мужчин. Гинекологические заболевания являются далеко не единственной возможной причиной острой боли. Важно понимать, что такого рода боль – это сигнал, которым организм сообщает о критическом состоянии, вызванном нарушениями в органах.«Любую острую боль нельзя терпеть и нужно срочно обращаться к врачу. Какие бы симптомы эту боль ни сопровождали, или вообще отсутствовали», - констатировал «теледоктор».