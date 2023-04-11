Синдром беспокойных ног и головные боли сигналят об апноэ во сне - врач Захарова

Существует риск того, что вам неправильно диагностируют заболевание и вы не получите необходимого лечения, если у вас возникнут эти симптомы.Около трети людей в какой-то момент своей жизни испытывают проблемы со сном. Это может варьироваться от одноразовой до пожизненной бессонницы. Однако во время сна могут возникнуть некоторые проблемы, которые могут быть более опасными.Апноэ во сне вызывает проблемы с дыханием во время сна, в результате чего ваше дыхание останавливается и возобновляется в течение всей ночи. Люди с этим заболеванием также могут неоднократно просыпаться в течение ночи, храпеть и издавать задыхающиеся, задыхающиеся и фыркающие звуки.Но есть и другие признаки расстройства, которые могут появиться днем.«Апноэ во сне может поражать мужчин и женщин, хотя на самом деле поставлен диагноз только около 15 процентов людей. Есть много людей, которые понятия не имеют, что у них это есть, и поэтому не лечатся. Апноэ во сне заставляет вас останавливаться и начинать дышать в течение ночи, и поэтому вы просыпаетесь несколько раз в течение ночи.Вы можете не заметить, что вас разбудили, но на следующий день вы можете почувствовать сильную усталость», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.У женщин иногда возникают очень разные типы симптомов, когда они могут просто чувствовать беспокойные ноги или чувствовать, что у них болит голова, или они просто чувствуют себя более утомленными.В зависимости от того, насколько серьезно ваше апноэ во сне, существуют различные формы лечения.«Апноэ во сне, если оно серьезное, можно лечить с помощью чего-то, что называется аппаратом CPAP. Это аппарат, который вы носите ночью, чтобы вдувать воздух в рот. Но если это не так серьезно, есть вещи, которые вы можете делать дома, чтобы попытаться помочь себе».К ним относятся похудение и ношение каппы на ночь. Потеря веса — это номер один. Если у вас избыточный вес, это может помочь.Важно носить капу, которая помогает немного выдвинуть челюсть вперед, вы можете получить ее у своего стоматолога, и это помогает предотвратить падение языка назад и закупорку задней части горла.