Ученые открыли добавку, способную защитить от деменции и «омолодить» мозг

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Командой медиков из Австралийского Института нейровизуализации и исследований проведены исследования, выявившие, какие микронутриенты больше всего требуются мозгу и нервной системе для длительного поддержания активности.Как сообщает публикация на сайте научного учреждения, исследование показало: при росте потребления магния на 41% возрастное уменьшение размера мозга становится менее выраженным. Это означает, что и когнитивные способности сохраняются в большей степени.Тем, кто регулярно употребляет продукты, богатые магнием, меньше грозят различные когнитивные нарушения, в том числе, развитие деменции. Статистика ВОЗ говорит, что по всему миру количество заболеваний деменцией и иными возрастными патологиями постоянно возрастает.Но лекарство от деменции не существует до сих пор. Поэтому ученые и медицинское сообщество делают упор на профилактические мероприятияПо итогам эксперимента, в котором приняли участие около 6000 пациентов в возрасте от 40 до 73 лет, был сделан вывод о благотворном влиянии магния на когнитивные способности человека. Даже в 55-летнем возрасте шла обратная реакция: мозг молодел примерно на год на фоне приема добавок с минералом.Избежать передозировки проще, если вместо биодобавок как таковых применять продукты, содержащие магний. Это орехи и семена, бобовые, молоко, йогурт, зелень, черный шоколад.