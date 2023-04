Названы преимущества употребления грецких орехов для здоровья

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Грецкие орехи с их твердой скорлупой считают одними из самых полезных из всех орехов, и их следует употреблять как часть здорового питания. По словам исследователей из Пенсильвании, грецкие орехи содержат самую высокую концентрацию антиоксидантов среди известных орехов.Всего лишь одна горсть грецких орехов содержит в два раза больше антиоксидантов, чем горсть любого другого широко употребляемого в пищу ореха. Это делает грецкие орехи отличным источником полезных природных химических веществ, которые могут бороться с окислительным стрессом.Есть и другие причины, по которым употребление грецких орехов приносит пользу для здоровья.Грецкие орехи способствуют детоксикации печениГрецкие орехи, богатые омега-3 жирными кислотами, главным антиоксидантом глутатионом и аминокислотой аргинином, могут естественным образом очистить печень путем детоксикации аммиака. Поскольку грецкие орехи помогают улучшить кровообращение, они ускоряют доставку токсинов в печень — орган, который способствует их выведению из организма.Согласно исследованию, опубликованному в журнале Biomedical and Pharmacology Journal, аргинин в грецких орехах оказывает иммуностимулирующее действие, особенно в катаболических условиях. Аргинин также помогает при лечении заболеваний печени, таких как цирроз печени и жировая болезнь печени.Грецкие орехи поддерживают здоровье сердцаГрецкие орехи богаты питательными веществами, полезными для сердца, такими как омега-3 жирные кислоты, витамин Е, фолиевая кислота и магний.Полезные жиры омега-3, в частности альфа-линоленовая кислота, присутствующие в грецких орехах, могут помочь повысить уровень хорошего холестерина, снизить уровень плохого холестерина и предотвратить развитие неустойчивого сердечного ритма. Было доказано, что регулярное употребление грецких орехов помогает уменьшить воспаление в артериях, что может предотвратить сердечные заболевания.В исследовании, опубликованном в журнале «Питание, метаболизм и сердечно-сосудистые заболевания», ученые обнаружили, что у тех, кто ест грецкие орехи, более высокий профиль риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая меньшую окружность талии и более низкий индекс массы тела, артериальное давление и уровень триглицеридов в крови, чем у тех, кто не ест грецкие орехи или ест другие орехи.Грецкие орехи поддерживают здоровье мозгаГрецкие орехи известны как «пища для мозга», но это не только из-за их формы, напоминающей мозг. Грецкие орехи богаты полезными жирными кислотами, йодом и селеном, которые улучшают работу мозга.Исследования показали, что грецкие орехи также могут уменьшить воспаление в головном мозге, которое связано с развитием нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, добавление грецких орехов в рацион помогает снизить риск легких когнитивных нарушений и нейродегенеративных заболеваний.Грецкие орехи помогают сохранить кишечник здоровымИсследования показывают, что если кишечник богат полезными для здоровья микробами, то больше шансов иметь здоровый кишечник, сильную иммунную систему и хорошее общее состояние здоровья. Употребление в пищу грецких орехов может быть одним из способов поддержания здоровой микрофлоры кишечника.Рандомизированное контролируемое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что ежедневное употребление 43 граммов грецких орехов помогает увеличить количество полезных кишечных бактерий, которые маслянируют жирную кислоту с короткой цепью, которая питает кишечник и способствует хорошему здоровью кишечникаГрецкие орехи помогают бороться с ракомИсследования в пробирке, на животных и на людях, включая исследование, опубликованное в журнале Gynecologic and Obstetric Investigation, показывают, что грецкие орехи отлично борются с раком благодаря своим антиоксидантным свойствам, которые дают им возможность защищать организм от рака молочной железы, толстой кишки и простаты.В исследовании, опубликованном в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition, сообщается, что грецкие орехи богаты эллагитаннинами, которые некоторые кишечные микробы могут преобразовывать в соединения, называемые уролитинами. Противовоспалительные свойства уролитинов помогают помочь снизить риск развития колоректального рака.Грецкие орехи помогут похудетьИсследования показали, что ежедневное употребление горсти грецких орехов может помочь стимулировать потерю жира и способствовать здоровому весу. Грецкие орехи известны своей способностью подавлять аппетит благодаря наличию омега-3 жирных кислот, растительных стеролов, белков и клетчатки, которые помогают обуздать чувство голода.Исследование, опубликованное в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism, также показало, что потребление грецких орехов увеличивает активацию островковой доли, области мозга, участвующей в контроле аппетита и импульсов, чтобы помочь обуздать аппетит, когда вы видите «очень желанную» пищуГрецкие орехи помогают контролировать уровень сахара в кровиГрецкие орехи полезны для диабетиков, так как содержат мало углеводов, которые могут повышать уровень глюкозы. С другой стороны, грецкие орехи богаты клетчаткой, белком и полезными жирами, которые могут помочь предотвратить скачки сахара в крови.Грецкие орехи укрепляют ваши костиГрецкие орехи являются отличным источником меди, которая может нейтрализовать супероксидные радикалы, образующиеся при резорбции кости. Грецкие орехи также богаты магнием, который улучшает минеральную плотность костей, и марганцем, кофактором нескольких ферментов, участвующих в формировании костей.