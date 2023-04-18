Диетолог Пономарева рассказывает о 3 фруктах, которые мешают вашему похудению

Диетолог поделилась тремя удивительными фруктами, которые могут замедлить потерю веса.Хотя людям, сидящим на диете, обычно рекомендуется перекусывать фруктами, диетолог предполагает, что есть некоторые худеющие, которых следует «избегать»."Такие фрукты, как ананас, манго и дыня, могут быть вкусными, но эти сладкие угощения следует ограничить. Вместо этого худеющие должны наслаждаться ягодами, яблоками и грушами", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Это потому, что они содержат «меньше сахара», а сахар — это то, что худеющие должны ограничивать в своем режиме похудения. Еще одним аспектом «прямого сокращения сахара» является ограничение сладких напитков, десертов, угощений и самого сахара.Тем не менее, от десерта не нужно отказываться полностью: эксперт рекомендует плитку темного шоколада или ягоды."Несмотря на то, что их очень быстро и легко достать, сухие завтраки, как правило, нагружены сахаром, и их следует избегать".Овсяные хлопья (не быстрого приготовления) являются лучшей альтернативой, поскольку они содержат больше клетчатки и меньше сахара. Всякий раз, когда есть возможность, отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам, а не белому рису, хлебу или макаронам.Пономарева также посоветовала худеющим избегать продуктов с низким содержанием жира, поскольку жиры с высоким содержанием жира «оставят вас сытыми».«Я рекомендую начинать день с яиц. Здоровые жиры и масла важны, поэтому худеющим следует увеличить потребление оливкового масла, жирной рыбы и авокадо. Также подойдет жирный йогурт».