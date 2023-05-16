Химия любви: как связаны любовь, секс и здоровье

Любовь, секс и уверенность в собственной привлекательности запускают в нашем организме цепочку химических реакций, которые влияют на работу практически всех органов и систем – от мозга и сердца до кожи и сосудов.Таким образом, химические реакции, происходящие в организме в ответ на любовь, секс и уверенность в собственной привлекательности, могут оказывать положительное влияние на наше здоровье и благополучие.Клетки стареют медленнееНе занимайтесь самолечением! В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.Одна из популярных теорий естественного омоложения связана с теломерами – защитными «колпачками» на ДНК, которые определяют продолжительность жизни клетки. С годами теломеры становятся короче – и процесс их укорачивания совпадает со старением клеток. Исследования подтверждают, что определенные виды деятельности (например, йога или медитация) увеличивают длину теломеров, продлевая срок жизни клеток.Выяснилось, что к этим полезным занятиям относится и секс.Во время исследования, результаты которого были опубликованы в издании Psychoneuroendocrinology, ученые изучали сексуальную жизнь 129 женщин, состоящих в браке. Оказалось, что женщины, у которых была интимная близость хотя бы за неделю до исследования, демонстрировали более длинные теломеры, и, следовательно, были моложе, чем их ровесницы, которые занимались сексом реже. Что же касается оптимальной частоты, которая позволит замедлить старение, то ученые считают один раз в неделю достаточным минимумом. Причем положительный эффект будет вне зависимости от того, радуете вы себя вместе с партнером или самостоятельно. Главное – удовольствие.Кожа становится лучшеВы наверняка замечали, что во время влюбленности и в те периоды, когда вы много и радостно занимаетесь сексом, качество кожи меняется: она как будто светится. Этому есть научное объяснение: в такие моменты активно вырабатывается гормон окситоцин, который активизирует работу иммунной системы. Благодаря этому замедляются воспалительные процессы во всем организме – и воспалений на коже тоже становится меньше. А микробиом кожи (то есть колония «хороших» бактерий, которые обеспечивают защиту и поддерживают нужный уровень влажности) нормализуется.Уровень стресса снижаетсяАдреналин – надпочечниковый гормон, который организм вырабатывает в ответ на стресс. Именно впрыск в кровь адреналина запускает защитную реакцию «бей или беги». Если адреналин воздействует на организм слишком долго, то тело ответит на него истощением почек и сердца, ухудшением физического и душевного самочувствия, нервными срывами. Секс – приятный способ снизить содержание гормона стресса в крови и уменьшить негативное влияние. «В момент полового контакта женщина испытывает удовольствие, которое связано с активизацией гормонов – от эндорфинов, известных своим радостным оттенком, до дофамина и норадреналина, которые у многих ассоциируются со стрессом. Что касается последних, то в комплексе с "эндорфиновыми" радостью и счастьем, эти гормоны растворяются, а иногда усиливают положительные эмоции», – считают врачи-гинекологи.В процессе секса женщине свойственно отключаться от сторонних проблем и сосредотачиваться на своих ощущениях: в итоге она чувствует прилив положительных эмоций даже на фоне усталости. Однако есть одно «но»: женщина попросту может не захотеть воспользоваться сексом как «антидепрессантом». Дело в том, что на фоне стресса мы сталкиваемся со снижением либидо. Это связано также с тем, что женщинам сложнее отключать мысли и получать наслаждение.В данной ситуации гинекологи советуют мужчинам уделять больше внимания прелюдии: тонкой грани для перехода с переживаний на удовольствие.Добавив в процесс страсти, мужчины увидят рядом с собой счастливую женщину: ведь чувствуя себя любимой и желанной, девушка обращает меньше внимания на факторы стресса. «И еще немного важной информации, – добавляет Евгения Зубаха, – каждый гинеколог знает, что партнеры, которые регулярно занимаются сексом (3–4 раза в неделю), реже пребывают в плохом настроении и быстрее морально восстанавливаются. Активные партнеры как лекарство друг для друга: как правило, отношения у них становятся крепче».Женское здоровье говорит нам «спасибо»Хотя у врачей нет доказательств того, что воздержание способно негативно повлиять на здоровье, научное подтверждение пользы секса для женского здоровья существует. Во время близости активизируется кровообращение в органах малого таза, а это отличная профилактика застоев и связанных с ним воспалительных процессов. Впрочем, нужно признать, что таким же эффектом обладают и другие виды активности – например, танцы (особенно танцы живота и латиноамериканские) и йога.Секс – это отличная физическая нагрузка, но есть нюансВо время полового акта изменения в теле сходны с теми, что происходят во время тренировки. Дыхание учащается, а после появляется чувство легкой физической усталости. Но давайте будем реалистами: все это верно в том случае, если вы действительно долго и активно взаимодействуете с партнером. Ученые подсчитали, что полчаса горячего секса сжигают всего 85–150 ккал (в зависимости от интенсивности). А поза «ленивые ложки» и обнимашки после вряд ли могут считаться физической нагрузкой.Вы лучше спитеВо время оргазма снижается уровень гормона стресса кортизола, который тесно связан с нарушениями сна. После секса мы расслабляемся и спокойно засыпаем. А вот влюбленность, наоборот, часто становится причиной бессонницы. Ощущение «бабочек в животе» – не что иное, как всплеск гормона стресса адреналина, который вполне может лишить вас сна – как минимум на время конфетно-букетного периода.Снижается риск сахарного диабета, а вы худеетеЗа это свойство снова нужно сказать спасибо способности секса снижать уровень гормонов стресса, которые часто заставляют нас переедать. Когда вы влюблены и удовлетворены, нет необходимости заедать эмоции и радовать себя лишним десертом – ощущение счастья вы получаете из других источников. А еда становится тем, чем и должна быть, – средством поддерживать энергию организма. Приятным, но не более того.Давление нормализуетсяПричем не обязательно даже заниматься сексом – достаточно поцелуев и нежных прикосновений друг к другу. Сосуды расширяются, мозг лучше снабжается кровью, а давление снижается. Совет врача: если у вас склонность к повышенному давлению, не стоит выбирать позы, в которых голова находится ниже тела. Это поможет избежать прилива крови к голове и нагрузки на сосуды.Иммунная система работает активнееВ Университете Уилкса пары добровольцев писали подробные отчеты о сексуальной активности. У всех участников регулярно измеряли уровень в слюне иммуноглобулина А – белка, который отвечает за местный иммунитет, то есть нейтрализует микроорганизмы, которые могли бы стать причиной болезни. В слюне у тех, кто занимался сексом 1-2 раза в неделю, иммуноглобулина было больше, а иммунная система работала активнее. Это связано еще и с тем, что во время поцелуев партнеры обмениваются бактериями и укрепляют иммунитет друг друга.Риск сердечно-сосудистых заболеваний тоже снижаетсяДоказано, что за счет умеренной физической нагрузки тренируется сердечная мышца. А вот высокая вероятность в старшем возрасте получить инфаркт во время полового акта оказалась мифом.Боль проходитЗа счет выброса окситоцина и эндорфинов болевые ощущения снижаются. Поэтому отказываться от секса при головной боли – плохая идея. Гораздо разумнее инициировать его, чтобы после оргазма почувствовать себя лучше.Ваши гормоны во время сексаДофамин повышаетсяЕго работа — наградить нас чувством счастливой удовлетворенности от хорошо выполненной работы. И не только работы. Вы делаете что-то, что доставляет вам удовольствие, радует вас: катаетесь на лыжах, гладите собак, собираете алмазную мозаику или проводите время с любимым человеком. Мозг вырабатывает дофамин, и в сознании закрепляется связка между приятным делом и чувством удовлетворения, которое вы испытали. Это заставляет вас снова и снова возвращаться к занятию, которое приносит радость. Недостаток дофамина может вызывать проблемы в работе ЖКТ и нарушения координации.Окситоцин повышаетсяЭтот гормон умеет притуплять боль: именно он помогает молодым матерям терпеть, когда младенец пробует первые зубки на их сосках. Но этот гормон любви и привязанности вырабатывается и при взаимодействии взрослых людей, связанных нежными чувствами. Он активно выбрасывается в кровь во время объятий и прикосновений; но даже посмотреть на фото любимого человека иногда бывает достаточно. Окситоцин помогает укреплять связи с другими людьми и выстраивать доверительные отношения. Все это снижает стресс и уменьшает тревожность.Вырабатываются эндорфиныЭто гормоны, которые уменьшают боль. Они обращаются напрямую к опиатным рецепторам и оглушают их, совсем как наркотики, только без побочных эффектов. Бац — и вы испытываете легкость и головокружительную эйфорию. Они вырабатываются во время секса, но подойдет и любая другая физическая активность – можно бегать или тягать гантели.