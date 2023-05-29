Врач Кашух: клетчатка и белковая пища снижают тягу к сладкому

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какие ингредиенты должны присутствовать в рационе, чтобы не возникало острой тяги к сладкому.Врач Кашух сообщила, что нередко сильная тяга к сладкому возникает в тесной связи с несбалансированным питанием.«Обычно люди «срываются» на сладкое, когда организму не хватает питательных веществ», - сказала медикПо словам Кашух, в питании должны присутствовать сложные углеводы – крупы или цельнозерновые продукты, насыщенные клетчаткой овощи и фрукты.Кроме того, тягу к сладкому помогает снизить белковая пища, поэтому важно достаточно употреблять мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, бобовых.Еще один ингредиент, который необходим для контроля над поеданием сладкого, – это полезные жиры. Медик посоветовала искать их в рыбе, авокадо, растительных маслах.Кроме того, людям, которые бы хотели избавиться от тяги сладкому, Екатерина Кашух порекомендовала не переходить к тотальному отказу от него. Правильнее будет искать здоровую альтернативу вредным промышленным сладостям - например, можно самостоятельно готовить десерты, не содержащие слишком больших доз сахара, с добавлением полезных компонентов.