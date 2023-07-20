Врач Андреева: «сильные» носовые кровотечения могут быть признаком гипертонии

Состояние редко имеет заметные симптомы, что делает его тихим убийцей.Гипертония является ведущим фактором в ряде неотложных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты. В большинстве случаев высокое кровяное давление не вызывает симптомов, что означает, что оно может пройти незамеченным.«Высокое кровяное давление редко имеет заметные симптомы», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .В некоторых случаях могут быть некоторые контрольные признаки. Носовые кровотечения как один из показателей высокого кровяного давления.Это симптом, который горячо обсуждается органами здравоохранения, поскольку исследования не смогли доказать, как они связаны.«Высокое кровяное давление может вызвать кровотечение из носа. Это распространенное предположение, но тема все еще остается дискуссионной. Хотя большинство экспертов считают, что гипертония сама по себе не вызывает кровотечения из носа, если только ваше кровяное давление не является чрезвычайно высоким, она может повредить кровеносные сосуды внутри вашего носа, что делает кровотечение более вероятным. Гипертония может увеличить риск более серьезных носовых кровотечений».Что говорят исследования?Исследование показало, что у пациентов с высоким кровяным давлением риск носовых кровотечений повышен на 47 процентов.В рамках исследования 35 749 человек со средним возрастом 52 года и высоким кровяным давлением были обследованы и сопоставлены с группой из такого же количества людей без высокого кровяного давления.Команда отслеживала спонтанные носовые кровотечения в каждой группе, включая носовые кровотечения, не вызванные травмой, хирургическим вмешательством или заболеванием, и наблюдала за ними в течение 14 лет.Помимо повышенного на 47 процентов риска кровотечения из носа, у участников с гипертонией наблюдалось более «сильное» кровотечение. Они также в 2,7 раза чаще обращались в отделение неотложной помощи.Другие признаки высокого кровяного давления могут включать:Затуманенное зрениеОдышкаБоль в грудиГоловокружениеГоловные боли.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки