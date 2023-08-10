Кардиолог Хорошев предупредил гипертоников о сгущении крови в жару

Кардиолог Владимир Хорошев напомнил о риске сгущения крови в жару, опасном для гипертоников.Кардиолог Хорошев предупредил в интервью о негативном влиянии изнуряющей летней жары на состояние сосудов и кровяного давления. Врач отметил, что последствием такого влияния становится повышенная вязкость и густота крови, риск развития тромбоза и гипертонии вкупе с проблемами сердца и мозга. По словам Владимира Хорошева, сгущение крови в жару происходит в связи с интенсивной потерей жидкости организмом.«Кровь в жару сгущается, поэтому происходит резкое ухудшение доставки кислорода, питательных веществ, микроэлементов и витаминов ко всем органам и системам организма. В первую очередь страдают от этого головной мозг и сердце, миокард», - поделился кардиолог.Хорошев добавил, что сердце в жаркую погоду начинает работать с повышенным напряжением из-за ухудшения текучести крови. Это способствует тому, что повышается артериальное давление. Люди возрастом после 60 лет, диабетики и гипертоники особенно сильно рискуют пострадать от неприятных последствий подобных изменений.Кардиолог Хорошев порекомендовал гипертоникам пить больше воды в жару и всем остальным следить за достаточным потреблением жидкости, препятствующим сгущению крови. Недостаток жидкости в жару повышает подверженность организма инсультам и инфарктам.

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