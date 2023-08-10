Шум в ушах и трудно разобрать речь женщин: 11 случаев, когда без коррекции слуха уже не обойтись

Плохо слышно голоса близких, приходится делать громче музыку или телевизор, в ушах шумит или звенит — эти проблемы известны многим людям старше 50-60 лет. Но как вернуть слух? Поможет ли слуховой аппарат?Возможность слышать журчание ручья, пение птиц, голоса любимых детей — это бесценно. Мы осознаем важность слуха в тех ситуациях, когда начинаем резко терять эту способность. Хотя большую часть информации мы получаем визуально, но она не была бы столь красочной и эмоциональной без звуков. Более того, потеря слуха серьезно ограничивает нас в социальной жизни, может даже грозить бедой, если не услышать шум приближающегося автомобиля или поезда.Если проблемы уже есть, слух снижается, то как это вовремя распознать, подобрать слуховой аппарат? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила Ольга Чернова, к.м.н., ЛОР, пластический хирург, куратор направления «Оториноларингология» сети клиник «Семейная».Говорите громче, я плохо слышуСнижение слуха считается серьезной социальной проблемой, которая значительно снижает качество жизни человека. Существует несколько основных причин, которые могут повлиять на слух, начиная от многочисленных заболеваний уха, травм и заканчивая возрастными изменениями работы слухового нерва.К счастью, современная оториноларингология располагает различными методами по восстановлению слуховой способности. Один из таких вариантов — это слуховой аппарат. Специальный усилитель крепится к ушной раковине, или носится специальный внутриушной вкладыш. Они транслируют человеку окружающие его звуки, которые тот не может расслышать самостоятельно.Как понять, что вы стали хуже слышатьСтоит задуматься о том, что вам пора проверить слух, посетив оториноларинголога, если вы отмечаете у себя следующие проблемы:стало плохо слышно разговоры домашних или окружающих людей в повседневной и привычной для вас обстановке;сложно расслышать слова и звуки в условиях шумных помещений;возникают трудности с тем, чтобы разобрать слова и звуки при посещении театров и кино;вы стали существенно прибавлять громкость на радиоприемнике или телевизоре;не всегда можете услышать звонок в дверь или трели телефона;при разговорах по телефону (при хорошем качестве связи) вам трудно расслышать слова собеседника;вам сложно разговаривать сразу с несколькими людьми, вы не можете расслышать их слова;чтобы разобрать, что говорит ваш собеседник, вам приходится подойти к нему ближе или наклониться;вам приходится переспрашивать несколько раз, потому что вы не расслышали вашего собеседника;стало труднее различить голоса детей либо женщин;периодически либо постоянно ощущается шум в ушах.Когда пора обратиться к помощи слухового аппаратаРаспространенным мнением считается, что слуховой аппарат может потребоваться только в глубокой старости. Однако заболевания ушей, вызывающие тугоухость разной степени, стали часто появляться в более молодом возрасте, а также могут быть врожденными. Перед тем как приобрести аппарат, важно знать о том, что его подбирают по конструкции и особенностям только индивидуально. Не все из продаваемых аппаратов универсальны, поэтому не каждая из моделей, даже самая прогрессивная, одинаково хорошо может подойти конкретно вам.Подобрать правильный аппаратПодбором слухового аппарата занимается врач-оториноларинголог, который дополнительно имеет специализацию в сурдологии. Но для этого нужно уточнить степень выраженности слуховых нарушений по результатам обследования. Наиболее объективным методом исследования слуха считается тональная пороговая аудиометрия. С помощью специальной аппаратуры в комнате со звукоизоляцией врач-сурдолог может проверить наличие у вас тугоухости и при необходимости определить ее степень и тип.Существуют два основных типа тугоухости.Кондуктивная. Проблема заключается в проведении звуковой волны. Обычно такая тугоухость бывает при перфорации барабанной перепонки, неправильной работе слуховых косточек и других анатомических проблемах. При таком ходе событий часто можно хирургически вернуть слух.Нейросенсорная тугоухость. Страдает восприятие звуков по слуховому нерву. То есть в анатомии уха все хорошо, но слуховой нерв не воспринимает и не передает импульсы в головной мозг. Этот тип снижения слуха чаще всего бывает при возрастных изменениях или ситуациях, ухудшающих кровоснабжение слухового нерва: гипертонический криз, шейный остеохондроз, стрессовые ситуации или новообразования головного мозга.Не стоит пренебрегать лечениемДостаточно часто люди считают, что снижение слуха — закономерный результат возрастных изменений, и не занимаются лечением проблемы. Многие считают, что проблема может решиться самостоятельно через какое-то время. Но в реальности без адекватного лечения и коррекции слуха при помощи аппаратов тугоухость может прогрессировать, и в последующем исправить запущенную проблему будет еще сложнее. Важно понимать, что даже, казалось бы, банальная боль в ухе при простудах и отитах может нанести серьезный вред всему органу слуха, что приведет к глухоте. Если заболели уши или возникли проблемы со слухом, нельзя откладывать визит к врачу, нужно исправлять ситуацию.Что делать людям в возрастеКогда речь идет о коррекции слуха в пожилом возрасте, нужно принимать решение о ношении слухового аппарата совместно с врачом. Кроме того, нужно определиться — коррекции требует только одно ухо или сразу оба. Доктор поможет определиться с тем, какой из видов аппаратов подойдет, учитывая возраст, образ жизни и особенность анатомии наружного уха и слухового прохода. Сегодня можно корректировать слух так, что никто даже не заметит, что вы носите аппарат, есть внутриканальные миниатюрные приборы.

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