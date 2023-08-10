Internation Journal of Obesity: сахарозаменители провоцируют ожирение
Исследование американских ученых длилось около 20 лет. Выводы неутешительные: полученные данные свидетельствуют о провоцировании аспартамом жировых отложений в разных органах и тканях. В первую очередь, на животе.
Раньше многие диетологи рекомендовали сахарозаменитель в качестве альтернативы обычному сахару. Но последнее исследование показывает, что эти советы были ошибочными.
Эксперты не пришли к единому мнению, стоит ли отказываться от любых заменителей сахара. Они намерены проводить дальнейшие исследования, чтобы понять, как на организм человека действуют другие подсластители.
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