Internation Journal of Obesity: сахарозаменители провоцируют ожирение

Специалисты из Университета Миннесоты осуществили многолетнее исследование, посвященное влиянию различных продуктов на здоровье человека. В частности, отметили негативное влияние сахарозаменителя аспартам, который вызывает отложения жира на животе и в мышечной ткани.Исследование американских ученых длилось около 20 лет. Выводы неутешительные: полученные данные свидетельствуют о провоцировании аспартамом жировых отложений в разных органах и тканях. В первую очередь, на животе.Раньше многие диетологи рекомендовали сахарозаменитель в качестве альтернативы обычному сахару. Но последнее исследование показывает, что эти советы были ошибочными.Эксперты не пришли к единому мнению, стоит ли отказываться от любых заменителей сахара. Они намерены проводить дальнейшие исследования, чтобы понять, как на организм человека действуют другие подсластители.

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