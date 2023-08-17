Как избавиться от отеков ног

Наверняка вам однажды приходилось сталкиваться с этим: вы возвращаетесь домой усталые, ноги кажутся отекшими и тяжелыми, вас беспокоят неприятные ощущения в лодыжках. Это хорошо знакомая многим из нас задержка жидкости.Чаще всего с задержкой жидкости приходится сталкиваться именно женщинам. Как правило, эта проблема чаще беспокоит людей в летний период. В большинстве случаев задержка жидкости связана с нарушениями кровообращения.Из-за токсинов в тканях нашего тела развиваются воспалительные процессы, вода начинает накапливаться, а обратный отток крови и жидкостей уменьшается. В результате наши ноги отекают, и мы начинаем испытывать болевые ощущения.Что же делать? Как быть в такой ситуации? Не волнуйтесь. Сейчас мы подробно расскажем вам о путях решения этой неприятной проблемы.Задержка жидкости в ногах: узнай ее причинуОрганизм каждого человека имеет свои индивидуальные особенности, у нас есть свои привычки. Образ жизни и физические особенности каждого из нас различаются.Поэтому причины задержки жидкости у каждого человека также индивидуальны. Задержка жидкости чаще всего объясняется влиянием следующих факторов:Длительное пребывание стоя, на ногах.Лишний вес. Очень часто женщины с большим количеством целлюлита страдают задержкой жидкости в ногах.Часто ноги отекают во время длительных путешествий на поезде или в самолете. Это происходит из-за того, что человеку приходится в течение долгого времени находиться сидя, в одной и той же позе.Прием некоторых медицинских препаратов. Существуют медикаменты, побочным эффектом лечения которыми является задержка жидкости.Перенесенные травмы колена или щиколотки также могут спровоцировать эту проблему.Варикозное расширение вен.Заболевания и нарушения в работе почек.Сердечно-сосудистые заболевания.Гормональные изменения во время менструального цикла.Неправильное питание: злоупотребление солью также довольно часто приводит к возникновению отеков.Если отеки в ногах вас беспокоят слишком часто, рекомендуется обратиться за консультацией к медицинскому специалисту. Будет лучше, если перед использованием домашних средств, о которых мы расскажем вам в этой статье, вы будете точно знать причину этой проблемы. Установить ее вам поможет доктор.1. Отвар фенхеляФенхель — ароматное растение родом из Средиземноморья. Его легко отыскать как в магазинах натуральных продуктов, так и в аптеках.Оно обладает мочегонными свойствами, уменьшает образование газов, нормализует пищеварение, а также помогает очищать организм. Фенхель является эффективным средством в борьбе с задержкой жидкости. Рекомендуется принимать отвар фенхеля один или два раза в день, через 15 минут после приема пищи.Ингредиенты:1 чайная ложка фенхеля (5 г.)1/2 чайной ложки аниса (3 г.)1 стакан воды (200 мл.)Приготовление:Доведите до кипения один стакан воды, а затем добавьте в нее фенхель и анис.Продолжайте готовить отвар из трав еще 20 минут.Когда указанное время пройдет, снимите отвар с огня. После варки он должен настояться еще 10 минут.Когда отвар остынет, его можно пить.2. Отвар хвощаЭто растение смело можно назвать самым эффективным средством избавления от задержки жидкости. Вы можете найти хвощ в аптеке или магазинах гомеопатии. Чем же именно обусловлен подобный целебный эффект этого растения?Хвощ помогает остановить кровотечения и улучшает свертываемость крови.В нем содержится кремний, минерал, способствующий регенерации кожи и восстановлению соединительной ткани.Хвощ является эффективным натуральным мочегонным средством: увеличивает количество выделяемой мочи, стимулирует выведение токсинов и помогает очищать наш организм.Интересный факт: хвощ содержит два активных вещества: сапонин и эквизетин. Они оказывают стимулирующее воздействие на кровообращение, а также помогают очищать наше тело от токсичных веществ.Рекомендуется регулярно выпивать отвар хвоща по утрам. Вскоре вы заметите улучшение своего самочувствия.3. Продукты, которые следует включить в свой рационПервым, на что нужно обратить свое внимание, является употребление соли. Ее нужно ограничить.Гормональная система нашего организма отвечает за сохранение баланса жидкостей в нашем теле. Когда в организме накапливаются излишки соли, в тканях начинают развиваться различные воспалительные процессы, человека начинает беспокоить задержка жидкости.Если организм не справляется с выведением жидкости через почки и почтовые железы, появляются отеки.Причиной развития воспалений является не только употребление соли. Насыщенные жиры, сахаросодержащие напитки, сладости, белая мука — все эти продукты вызывают нарушения в работе различных органов и систем нашего организма. Поэтому лучше всего их избегать.При этом рекомендуется включить в свой ежедневный рацион следующие продукты:ЛукСпаржаПетрушкаСельдерейАртишокЭндивийСалатБаклажанАрбузГрушаАнанасБананДыня4. Правильно пейте водуК сожалению, когда речь заходит о нашем питании, мы часто совершаем небольшие ошибки. Так, часто можно услышать о том, что человеку рекомендуется ежедневно выпивать как минимум два литра воды.Поэтому иногда люди начинают заставлять себя больше пить, выпивая за один раз целый стакан воды или даже больше. И так на протяжении всего дня. Конечно же, это неправильно.Все, чего мы добиваемся таким питьем — желудок, переполненный водой. В этом случае жидкость начинает накапливаться в нашем организме.Как же правильно пить? Ответ простой: рекомендуется пить воду маленькими глотками, понемногу на протяжении всего дня. Это позволяет избежать как обезвоживания, так и накопления жидкости.5. Получасовая прогулка каждый деньНаденьте удобную одежду, хорошие кроссовки и выходите на прогулку! Прогулка не должна быть неприятной обязанностью, не воспринимай ее как занятие спортом. Это в первую очередь отдых и расслабление. Почувствуйте внутреннюю свободу и отвлекитесь от повседневных забот. Прогулка поможет вам восстановиться и поднимет настроение.Регулярные прогулки нормализуют кровообращение, стимулируют снабжение кислородом всех частей нашего тела. Такой отдых помогает сохранить эластичность сосудов и вен.Уже через несколько недель вы заметите, что ноги стали более легкими и отдохнувшими.Внимательная забота о питании, стабильный вес и активный образ жизни помогут вам избежать неприятных отеков и задержки жидкости в будущем.

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