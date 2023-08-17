Найдена причина развития синдрома хронической усталости

Ученые нашли причину развития миалгического энцефаломиелита, более известного как синдром хронической усталости. Новое исследование показало, что это заболевание связано с нарушением работы митохондрий.Главным симптомом синдрома, как следует из названия, является постоянная усталость, которая не проходит даже после отдыха. Также пациенты могут жаловаться на головные боли и боли в мышцах, проблемы со сном, снижение памяти и когнитивных способностей («туман в голове»).Предыдущие исследования показали, что при синдроме хронической усталости нарушается работа сердечно-сосудистой, иммунной и других жизненно важных систем организма. При этом первопричина развития болезни долгое время оставалась неизвестной.Новый анализ, проведенный командой из Национального института сердца, легких и крови США, показало – синдром связан с «неисправными» митохондриями. Это «энергетические станции» клеток, обеспечивающие их эффективную работу.В ходе исследования ученые выявили белок, который присутствовал в аномально высокой концентрации в организме 38-летней женщины. Ей не диагностировали синдром хронической усталости, однако она страдала от повышенной утомляемости после перенесенного в юности вируса Эпштейна-Барра.Белок носил название WASF3. Ученые обнаружили, что он нарушает функцию митохондрий, вмешиваясь в белковые комплексы, которые в норме поддерживают выработку энергии. В результате митохондрии потребляли меньше кислорода и вырабатывали меньше энергии.Лабораторные мыши с искусственно повышенным уровнем белка WASF3 быстро уставали во время физических тренировок и аномально медленно восстанавливались после нагрузки. Это подтвердило предположения ученых о его функциях.Дальнейшие исследования показали, что аномальный рост белка связан с ER-стрессом – реакцией внутриклеточного органоида под названием эндоплазматический ретикулум (ER) на вирусы и воспаления. Препарат, подавляющий ER-стресс, позволил снизить выработку WASF3 и восстановить функции митохондрий. Но требуются дополнительные наблюдения, чтобы понять, походит ли этот метод для лечения синдрома хронической усталости у людей, сообщает PNAS.

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