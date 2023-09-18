Вот почему у вас возникает боль в теле, если вы пьете много алкоголя - "это опасно"

Если накануне вечером вы выпили слишком много алкоголя, на следующее утро вы можете проснуться с головной болью или тошнотой. Но боль в руках или ногах также может возникнуть, если слишком глубоко заглянуть в стекло. Мы объясним вам, почему это так.Заранее предупреждаем: слишком много алкоголя наносит вред организму – в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому вам всегда следует держать потребление алкоголя под контролем."Тот, кто просыпается с похмелья, ожидает головной боли или головокружения – мало кто ожидает болей в теле. И все же после чрезмерного употребления алкоголя могут болеть суставы и конечности", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова .Выпили алкоголь? Болят конечности на следующее утроОбычно вы испытываете боль в руках или ногах. Конечности кажутся тяжелыми, как будто болят мышцы после интенсивной тренировки. Любопытно, что даже после употребления алкоголя мышцы могут болеть.Вот почему алкоголь вызывает больЕсли мышечная боль исчезнет в течение дня, вам не о чем беспокоиться. Алкоголь лишает организм питательных веществ, таких как магний и натрий. Когда этих питательных веществ не хватает, мышцы могут стать кислыми и болезненными."Недостаток воды также вызывает боли в теле. Поэтому важно привести водно-питательный баланс в баланс и не отравлять мышцы повторно алкоголем. Тогда ощущение тяжести в руках и ногах исчезнет".Будьте осторожны с хронической больюЕсли боль сохраняется и даже становится хронической, то следует срочно обратить на нее внимание. После частого употребления алкоголя организм уже не может полностью расщеплять токсины. Это также означает, что мышцы могут повредиться и сморщиться.Если мышечная боль сохраняется, то специалисты также говорят об алкогольной мышечной болезни."Это может развиваться в течение более длительного периода времени и становиться заметным через мышечную слабость. Однако внезапная боль может возникнуть и из-за чрезмерного употребления алкоголя".При обоих видах боли поражаются не только мышцы, но и нервы. Тот, кто постоянно пьет много алкоголя, рискует не только ослабить и болеть мышцы, но и получить хронические нервные заболевания."Также следует соблюдать осторожность всем, кто долгое время страдает от проблем с суставами. Алкоголь может вызвать воспаление суставов, например коленей или запястий".Долгосрочные последствия употребления алкоголя, включают:Проблемы психического здоровья, такие как повышенный риск самоубийства.Злоупотребление психоактивными веществами.Повышенный риск развития диабета.Импотенция.Раковые заболевания, такие как рак желудка и рак печени.Проблемы с фертильностью, такие как уменьшение количества сперматозоидов и снижение уровня тестостерона у мужчин.Повреждение головного мозга и состояния, связанные с мозгом, такие как инсульт и деменция.Проблемы с сердцем и сердечные приступы.Цирроз печени.

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