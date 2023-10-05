Целебные свойства СЕМЯН КОНОПЛИ + 5 здоровых рецетов

По мере того как меньше становится натуральной еды в магазинах, появляется все больший интерес к тому, что еще осталось. Семечки конопли и масло из них как раз относятся к категории оставшейся настоящей еды.По мере того как меньше становится натуральной еды в магазинах, появляется все больший интерес к тому, что еще осталось. Семечки конопли и масло из них как раз относятся к категории оставшейся настоящей еды.Что в конопле ценного с точки зрения здоровья?Сто и более лет назад конопля была необходимым растением в каждом крестьянском хозяйстве. Стебли растения шли на изготовление одежды, бумаги, веревок, канатов, мешков. Из конопли делали парусину, а из нее шили, конечно, паруса. Из семян делали вкуснейшее масло. Цельные семена использовались в еду и в качестве корма для животных.Во-первых, семена — это отличный источник полноценного белка — аж 24 процента. Они содержат все необходимые нам аминокислоты.Поэтому семена конопли — это полноценная еда. Полностью заменяет мясо как источник белка. Причем белок конопли усваивается легко, в отличие от мяса.Кроме того, семечки конопли содержат так необходимую нам клетчатку — спасение от запоров и пища для полезной микрофлоры кишечника.Как вы знаете, клетчатка бывает нерастворимая и растворимая. Семечки конопли содержат оба вида. Это необходимо для здоровья кишечника.А здоровый кишечник способствует, между прочим, нормализации веса.Во-вторых, семена и масло из них являются лечебными: укрепляют иммунную систему, улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Содержат антиоксиданты, минералы, витамины. Зеленоватый цвет масла вызван высоким содержанием хлорофилла.В нетрадиционной медицине конопляное масло считается противораковым средством. Это не удивительно — аминокислоты Омега-6 и Омега-3 находятся в хорошей пропорции 3:1, что необходимо для здоровья клеток. Аминокислоты обеспечивают поступление кислорода в каждую клетку, а кислород необходим, чтобы клетка не становилась злокачественной.Конопля различается по своим характеристикам. Есть сорта для производства волокна, есть сорта для производства семян, есть масличные сорта — для еды и как дизельное топливо.Семена конопли — превосходный продукт при приготовлении полезной натуральной еды. Они бывают как очищенные от внешней оболочки, так и не очищенные. В еду годятся оба вида при условии, что пищеварение в порядке.Если же есть проблемы с желудком или кишечником, очищенные семечки конопли предпочтительнее. Их не нужно замачивать, они хорошо усваиваются в сухом виде.Нежный ореховый вкус семечек позволяет использовать их в супах, салатах, пудингах, пирогах, кашах, кисломолочных продуктах. Можно добавлять в выпечку. Кстати, конопляное масло отлично подходит для салатных заправок и холодных соусов, которые не подвергались нагреванию.Чтобы семечки оставались свежими, их хранят в холодильнике в плотно закупоренной емкости.Ниже приводится несколько простых рецептов использования семянКонопляное печенье1 стакан конопляных семечек0,5 стакана муки (желательно ржаная)1 стакан измельченных фиников или изюмачетверть стакана оливкового масланемного меда (по желанию)2 яйца1 ч. л. кардамона1 ч. л. экстракта ванилищепотка солиРазогреть духовку до 140 градусов.Смазать маслом квадратную форму для выпечки.Взбить яйца, добавить ваниль, кардамон. Смешать взбитую смесь с остальными ингредиентами.Выложить в форму и выпекать 17-20 мин. до золотистого цвета. Разрезать на квадраты.Морковный салат с семенами коноплиТрем на мелкой терке 2-3 морковки, густо посыпаем конопляными семечками. Заправляем сливками или жидкой сметаной. Можно заправить кокосовым молоком, если придерживаетесь вегетарианской диеты. А можно добавить немного «молока», сделанного из орехов или семечек любого вида, в том числе из конопляных.Можно также добавить натуральный подсластитель по вкусу.Конопляное «молоко»Стакан конопляных семечек засыпаем в блендер. Добавляем 3 стакана воды, холодной или теплой. Крутим смесь до получения более-менее однородной жидкости. Процеживаем через марлю или специальный нейлоновый мешочек. Получается растительное «молоко».Вкус непривычный, но если добавить немного ванили, соли и натурального подсластителя (стевия, кленовый сироп, нектар агавы и т.п.), то получаем приятное на вкус «молоко». Можно сделать «молоко» еще интереснее, добавив в блендер порошок какао или же ягоды с небольшими семенами (клубника, черника).Конопляный «сыр»Жмых, который остается после приготовления простого (без какао или ягод) «молока», годится для приготовления веганского «сыра». В жмых можно по желанию добавить пробиотики (из капсул или в виде порошка), сухие или свежие травы, немного лимонного сока. Все смешиваем, складываем в стеклянную или керамическую посуду, накрываем марлей и ставим на сутки в холодильник.За 24 часа смесь приобретает запах, который отдаленно напоминает сырный. Тогда формируем круглые лепешки (одну или больше), заворачиваем в марлю и кладем в дуршлаг под что-то тяжелое , чтобы выдавить излишек жидкости.Через несколько часов «сыр» будет готов. Его текстура будет напоминать скорее творог, чем сыр из молока. Но для тех, кто не может или не хочет есть обычный сыр из молока, такой вариант будет вполне приемлем.«Сыр» можно намазывать на хлеб, гренки, сухие печенья, кусочки овощей или фруктов, нарезанные пластинками.Смузи с семенами конопли2 стакана обычного молока или растительного «молока»3 стол. ложки конопляных семян2 банана1 стакан овсяных хлопьев (по желанию)Все смешиваем в блендере до однородного состояния.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки