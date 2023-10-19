Кардиолог перечислила самые вредные продукты для сердца и сосудов

Здоровый образ жизни и правильное питание являются самыми важными факторами в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова.По словам врача, транс-жиры — это самая вредная разновидность жиров, содержащихся в пище. Организм не усваивает транс-жиры, поэтому они долго циркулируют в крови, повышая уровень «плохого» холестерина и увеличивая риск развития атеросклероза.«Транс-жиры используются при производстве масложировой продукции (маргарин, спреды, заменители какао-масла и молочного жира), фастфуда (картофель фри, снеки, бургеры, попкорн), кондитерских изделий (шоколад, торты, печенье, конфеты). Относительно безопасным считается содержание не более 2 г транс-жиров на 100 г жиров в продукте питания. Зачастую производители пренебрегают этими значениями. Кроме того, в таких продуктах, как попкорн, картофель фри и др. просто невозможно посчитать количество транс-жиров, т.к. их значения не указываются производителями на упаковке. Также транс-жиры могут скрываться за такими терминами как кулинарный, гидрогенизированный, растительный модифицированный, сатурированный жир, жир специального назначения, что может вводить обычного потребителя в заблуждение.Насыщенные жиры — жиры, которые также повышают уровень «плохого» холестерина. Больше всего их содержится в жирных молочных продуктах (жирные сорта сыра, жирный творог), мясных продуктах (свинина), кондитерских изделиях и растительных маслах — пальмовое и кокосовое», — объяснила она.Поваренная соль — еще один продукт, который можно считать условно опасным продуктом, так как польза начинает сменяться вредом при чрезмерном ее потреблении.«Ежедневное избыточное ее употребление приводит к задержке жидкости в организме, развитию отеков, гипертонической болезни и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Важно помнить, что 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на «скрытую соль». Это та соль, которая уже содержится в продуктах. Если учесть, что при приготовлении пищи мы подсаливаем, а часть людей еще и досаливает уже готовую пищу, то становится понятно, что ежедневное потребление уже превышает норму. Самыми солеными являются: хлеб, колбасные изделия, копченые продукты, фастфуд, полуфабрикаты, бульонные кубики, консервы, чипсы, оливки, томатный сок, майонез, соевый и другие соусы. Много соли «прячется» в печенье, некоторых сухих завтраках, привычных нам закусках», — добавила врач.Рейтинг самых опасных продуктов для сердца и сосудов невозможно составить без сахара, который в огромном количестве содержится в кондитерских изделиях, молочных коктейлях и другой сладкой молочной продукции, сладких газированных напитках, фруктах и фруктовых соках.«Учитывать нужно не только тот сахар, который вы кладете в чай. Сахар содержится почти во всех продуктах питания. Из-за избыточного поступления сахара в организм нарушается обмен веществ, развивается ожирение. Сахар вызывает сильную нехватку тиамина, что может привести к дистрофии сердечной мышечной ткани и другим серьезным последствиям», — отметила кардиолог.Отдельно врач выделила переработанные мясные продукты и полуфабрикаты, которые содержат в себе ряд других усилителей вкуса, консервантов, стабилизаторов в очень больших концентрациях. Такое комбо при регулярном употреблении может очень быстро нанести вред как здоровью в целом, так и состоянию сердца и сосудов.

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