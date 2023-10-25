Ученые нашли связь между сидячим образом жизни и сердечным недугом

Ученые из Гонконга установили связь между сидячим образом жизни и развитием ишемической болезни сердца.В исследовании приняли участие свыше 77 тысяч добровольцев. Эксперты наблюдали за состоянием их здоровья и документировали данные об активности в течение дня. После этого ученые оценили генетическую предрасположенность к развитию ишемической болезни сердца.В ходе работы исследователи выяснили, что малоподвижный образ жизни напрямую связан с повышенным риском развития ишемической болезни сердца.Исследователи также установили, что если хотя бы на час сократить сидячий образ жизни и заменить его на занятие спортом, то можно снизить риск развития недуга на 9%.

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