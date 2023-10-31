Если вы сделаете эти 5 вещей, вы проживете на 10 лет дольше - объясняет врач

Быть счастливым и здоровым долгое время – этого на самом деле не так уж и сложно достичь. Всего несколько мелочей в повседневной жизни помогут вам надолго сохранить свое тело в форме и силе. Прочтите здесь, какие привычки продлят вашу жизнь.Большинство людей, вероятно, мечтают о долгой, счастливой и, прежде всего, здоровой жизни.Чтобы добиться этого, многие люди применяют разные стратегии: больше физических упражнений, отказ от алкоголя или меньше сахара? На самом деле, согласно исследованию, может существовать своего рода волшебное средство.Врач идентифицирует определенные факторы образа жизни, которые могут увеличить шансы дожить до старости без хронических проблем со здоровьем.Как мы можем жить долго?В отличие от предыдущих исследований, в этой работе впервые изучалась степень, в которой сочетание различных факторов здоровья обеспечивает долгую и здоровую жизнь.Учитывались такие факторы, как физическая активность, курение, употребление алкоголя, контроль массы тела и диета.«Ученые хотели выяснить, могут ли здоровое питание и физические упражнения продлить жизнь не только на продолжительность жизни. Они также хотели посмотреть, свободен ли этот период жизни от хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Это исследование доказывает, что здоровый образ жизни может значительно продлить годы жизни без болезней у человека», — говорит врач общей практики Татьяна Захарова, комментируя исследование .Пять факторов продления жизниВ рамках исследования ученые изучили данные примерно 73 000 женщин и почти 40 000 мужчин. В начале исследования все субъекты не страдали раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом.За участниками исследования наблюдали новые диагнозы и случаи смерти от этих заболеваний в течение 20 лет. Учитывались такие факторы, как возраст, этническое происхождение или семейные заболевания.В результате наблюдений было получено в общей сложности пять факторов, которые были использованы для расчета показателя здорового образа жизни:Никогда не куритеНе менее 30 минут физической активности в деньУмеренное употребление алкоголяПоддержание умеренного веса (здоровый ИМТ ниже 25)Здоровое и сбалансированное питание.Здоровье – основа долгой жизниРезультаты исследования ясно показывают, насколько адаптация отдельных факторов может оказать влияние на здоровье в долгосрочной перспективе."К 50 годам женщины, которые не следовали ни одному из факторов здорового образа жизни с низким уровнем риска, уже страдали от рака, болезней сердца или диабета в течение 26 лет. У женщин, которые придерживались четырех или даже всех пяти пунктов, было в среднем на десять лет меньше, чтобы справиться с проблемами со здоровьем".Результаты для мужчин были столь же ясными.Испытуемые-мужчины, ни по каким параметрам не ведущие здоровый образ жизни, также страдали одним из заболеваний в течение 26 лет в возрасте 50 лет. Если испытуемые вели здоровый образ жизни с четырьмя или пятью здоровыми привычками, бремя болезней сократилось всего до 19 лет.Ты то, что ты ешьПо мнению ученых, правильное питание является залогом долгой и здоровой жизни. Особенно когда дело касается здоровья сердца.«Высокое кровяное давление является основной причиной смертности во всем мире. Небольшие изменения в образе жизни, такие как лучшее питание и физические упражнения, могут улучшить диагностику».Чтобы поддержать свой организм в этом отношении, вам следует специально включать в свой рацион продукты, богатые клетчаткой. Это означает: ешьте много цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов.Бобовые, такие как фасоль, чечевица и горох, также поддерживают здоровье и снижают риск сердечных заболеваний, высокого уровня холестерина и высокого кровяного давления.Однако следует избегать продуктов, богатых сахаром, натрием, насыщенными жирными кислотами и простыми углеводами. Особенно следует избегать таких ингредиентов людям с высоким уровнем холестерина.Одинаково вредны: курение и лишний весЧто совершенно не приносит пользы здоровью: курение и лишний вес.Как показывают результаты, мужчины, выкуривающие более 15 сигарет в день, и люди с ИМТ более 30 имели наименьшие шансы прожить жизнь без болезней.«Для курильщиков самое главное, конечно, бросить курить. Людям с ожирением важно похудеть и поддерживать здоровую массу тела».Врач подчеркивает, насколько важно для пострадавших бросить курить. Чем дольше курильщик обходится без сигареты, тем больше положительного воздействия на организм.

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